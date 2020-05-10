GİMDES’in denetimleri devam Ediyor

GİMDES iki haftadır bu yeni şartlara göre çalışmalarını sürdürmektedir. Başkanımızın şirketlere gönderdiği mektup ise şöyledir: ‘’Covid-19 musibeti sebebiyle tüm dünya olarak çok zor günlerden geçmekteyiz. Sağlığımızın risk altında olduğu şu günlerde evde kalmanın ve izole olmanın önemi büyüktür. Günlük hayatın devam etmesi için son derece fedakar şekilde gıda maddelerinin üretim, dağıtım ve satışında görev alan siz değerli firmalarımızın emekleri yadsınamaz. Bu zorlu üretim süreçlerini devam ettirirken gerek musibete bağlı uluslararası ticarette yaşanan sıkıntılar, gerekse talep artışına bağlı hammadde tedariğinde yaşanan problemler Helal ve Tayyib üretim süreçlerinde her zamankinden daha büyük bir kontrol ihtiyacı doğurmaktadır.

Bununla birlikte GİMDES’in üstlendiği misyon gereği denetim mekanizmasının işletilmesinin zarureti de aşikardır. Çünkü bizler aynı zamanda manevi bir sorumluluğu üstlenen sivil toplum kuruluşu konumundayız.GİMDES, bu vazifesini gerçekleştirirken; Müslüman toplumun menfaat ve maslahatına hizmet maksadı ile tamamen isteğe bağlı olarak, istekli üretici ve satıcı firmaları denetim altında tutarak ürünleri için tüketicilerin lehine bir KEFALET kurumu oluşturmuştur. İşte bu kefalet sorumluluğu sebebi ile bu dönemde de GİMDES, Resmi makamlardan gerekli izinleri alarak üretimlerini devam ettiren firmaların denetimini aksatmadan devam ettirmektedir. Hem GİMDES’ten sertifika almış 500 firmamızda, hem GİMDES’in kontrolünde olan 45 adet HALAL DUNYA Marketlerinde GİMDES’in denetimine gerekli tedbirler alınarak aksamadan devam edilmektedir.

Bizler bu prosedürü oluştururken Sağlık Bakanlığı bünyesinde kurulan Bilim Kurulunun önerileri ve İçişleri Bakanlığının yayınlamış olduğu tamimleri dikkate aldık. Bu tedbirler yeni tip corona virüsü (covid-19) bulaşma ve enfeksiyon yolları hakkında açıklanan mevcut veriler dikkate alınarak hazırlanmıştır.

Bu minvalde siz firmalarımızın değerli çalışanlarını ve kendi çalışanlarımızı koruyucu tedbirlerin açıklandığı, salgın süresince izlemeniz gereken denetim prosedürlerini ekte bilgilerinize sunuyoruz.

Sizlerin de bu tedbirlerin size bakan yönüyle gerekli kişisel koruyucu ekipmanları temin ederek ve personel bilgilendirmelerini yaparak bizlere yardımcı olmanızı bekliyoruz.

Bu musibetten Allah’ın (cc) izni ile el birliğiyle kurtulacağımız güzel günlere ulaşabilmeyi niyaz ediyorum.

Hayırlı ve bereketli çalışmalar dilerim.

l GİMDES Yönetim Kurulu Başkanı / Dr. Hüseyin Kâmi BÜYÜKÖZER

Bugün GİMDES olarak neler yapacağız?

l Sokağa çıkma yasağının olmadığı yerlerde Helal Dunya Marketleri stand açıp GİMDES, DHV ve 17 Ramazan Günü ile ilgili tanıtımlar yapmak, o güne ait materyaller dağıtacağız.

l STK’lara, medya kuruluşlarına, kamu kurumlarına günün anlam ve önemini anlatan tebrik mesajları göndereceğiz,

l WHC üyelerine ve diğer helal sertifikalama kurumlarına günün anlam ve önemini anlatan tebrik mesajları göndereceğiz,

l Sosyal hesaplardan duyurular yapacağız,

l Market olmayan illerde gönüllüler aracılığı ile sosyal medyayı kullanarak yayınlar yapacağız,

l Devlet erkanı, belediyeler, valilikler gibi resmi makamlara da günün anlam ve önemini anlatan tebrik mesajları göndereceğiz,

l Bugünkü etkinliklerde, “Benim de bir payım olsun” demek isteyen kardeşlerimiz için hesap bilgileri şöyledir:

l Hesap Adı: Dünya Helal Vakfı. Hesap No: 93737332-1

l Şube: Kuveytturk - İkitelli

l Iban No: TR60 0020 5000 0937 3733 2000 01

Rabbimiz, böylesine önemli bir alanda yaptığımız ve yapacağımız bütün salih amellerimiz ile hayırlarımızı kabul buyursun. Amin.