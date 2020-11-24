Gilead'ın yerli üretim yatırımları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisince kamuoyu ile paylaşıldı

İSTANBUL (AA) - Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, şirketin Türkiye'deki üretim yatırımının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından dünya kamuoyu ile paylaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, "Gilead olarak ülkemizin kendi ilacını keşfetme ve üretme vizyonunu destekliyor, bunun için yatırım yapıyoruz." ifadelerini kullandı.

Gilead'dan yapılan açıklamaya göre, Türkiye'de 2007 yılından bu yana faaliyet gösteren Gilead'ın yerli üretim yatırımları, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi web sitesinin "Türkiye'den Haberler" bölümünden ve "Aylık Yatırım Bülteni" ile İngilizce olarak dünya kamuoyu ile paylaşıldı.

Paylaşımlarda, 2019 yılında Gilead Türkiye'nin yerli üretim için Pharmactive ile imzaladığı anlaşmaya yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Gilead Türkiye Genel Müdürü Şebnem Girgin, Türkiye'deki üretim yatırımının Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından dünya kamuoyu ile paylaşılmasının çok önemli olduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Gilead olarak ülkemizin kendi ilacını keşfetme ve üretme vizyonunu destekliyor, bunun için yatırım yapıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın açıkladığı 2020 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı içinde ilaç alanında küresel pazardaki rekabet gücünün artırılması, değer zincirinde Türkiye'nin daha üst konuma taşınması ve yerel üretim oranının artırılması hedeflenmişti.

Gilead olarak bu vizyonu 3 yıl önce politikalarımız içine almış ve çalışmalara başlamıştık. Bu doğrultuda Pharmactive İlaç ile geçtiğimiz yıl önemli bir iş birliği yaptık. Tüm hazırlıklarımızı tamamladık. Portföyümüzde yer alan yenilikçi ve patent süreleri devam eden hepatit B ve HIV ilaçlarımızı 2021 yılı itibarıyla Türkiye'de üretecek olmanın mutluluğunu yaşıyoruz."





- "4 yılda toplam 250 milyon dolarlık ilaç ithalatının önünün kesilmesi öngörülüyor"





Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi tarafından paylaşılan metinde Gilead'ın yatırımına ilişkin şu bilgiler paylaşıldı:

"Yenilikçi ürünlerin üretim teknolojilerinin ve know-how'larının ülkemize aktarılmasını sağlayan ve Türkiye'nin potansiyel ilaç ihracat merkezi konumuna gelerek, yeni tedavilerin de yerli olarak üretilmesinin temelini atan bu yatırım sayesinde önümüzdeki 4 yılda toplam 250 milyon dolarlık ilaç ithalatının da önünün kesilmesi öngörülmektedir."

Metinde ayrıca Gilead'ın Türkiye'de 6 milyon doları aşan Ar-Ge yatırımı yaptığı ve klinik araştırma merkezi sayısını 30'a çıkardığına da yer verildi.

Paylaşımlarda, yerli üretim için gereken teknoloji transferini Kovid-19 pandemisine rağmen gerçekleştiren Gilead'ın bu yatırımının üretici ortağı Pharmactive'e yapılacak makine, ekipman ve teçhizat yatırımı, sermaye artırımı ve know-how transferi ile yaklaşık 350 milyon liraya ulaşacağı belirtildi.

Söz konusu yatırımın 2017-2020 yılları arasında uygulanan Türkiye yerelleşme politikalarına uyum sağlamada mihenk taşı niteliğine sahip yegane yenilikçi ilaç üretim projesi olduğu bildirildi.