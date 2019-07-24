Gilaburu suyu: Böbrek taşı düşürmede en etkili yöntem

Gilaburu, uzmanlar tarafından da onaylanmış, böbreklerdeki taşların erimesine birebir katkısı olan bir bitkidir. Özellikleri sadece bununla bitmiyor. Kadın hastalıkları, böbrek tembelliği, idrar yolu iltihaplanması, sindirim sistemindeki kistler, prostat ve hipertansiyon gibi birçok sorunu tek başına çözebiliyor.

Böbrek taşını düşürmek isteyenler; bir haftada, 8 litrelik gilaburu içtikleri takdirde, 8 mm'lik bir taşı eritebilirler. Bunun için, meyvenin suyunu sıkıp, aynı miktarlarda da su ilave ederek tüketmeniz gerekmektedir.

Gilaburunun vücuda etkileri