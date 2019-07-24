Gilaburu suyu: Böbrek taşı düşürmede en etkili yöntem
Ülkemizin güzide lezzetlerinden olan gilaburu meyvesi pek bilinmese de, etkisi oldukça fazla. Böbreklerdeki taşı eriten bu meyve, son zamanlarda ülkemizin birçok şehrinde yetiştirilmeye başlandı.24 Temmuz 2019 Çarşamba 07:51
Gilaburu, uzmanlar tarafından da onaylanmış, böbreklerdeki taşların erimesine birebir katkısı olan bir bitkidir. Özellikleri sadece bununla bitmiyor. Kadın hastalıkları, böbrek tembelliği, idrar yolu iltihaplanması, sindirim sistemindeki kistler, prostat ve hipertansiyon gibi birçok sorunu tek başına çözebiliyor.
Böbrek taşını düşürmek isteyenler; bir haftada, 8 litrelik gilaburu içtikleri takdirde, 8 mm'lik bir taşı eritebilirler. Bunun için, meyvenin suyunu sıkıp, aynı miktarlarda da su ilave ederek tüketmeniz gerekmektedir.
Gilaburunun vücuda etkileri
- Bağışıklık sistemini kuvvetlendirir.
- Adet düzensizliğini ortadan kaldırır ve sancısını azaltır.
- Karaciğer hastalıklarına ve yağlanmasına iyi gelir.
- Safra kesesinde rahatlama sağlar.
- İskelet sorunlarını ortadan kaldırır.
- İdrar yollarındaki sorunları çözer.
- Hipertansiyonda oldukça etkilidir ve tansiyonun dengelenmesini sağlar.
- Aynı zamanda vücuttaki tümörlere iyi geldiği düşünüldüğü için araştırmaları devam etmektedir.
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