Gigi Hadid makarnası tarifi nasıl yapılır? Gigi Hadid domatesli makarna tarifi

Çok lezzetli olan Gigi Hadid makarnası tarifini evinizde kolayca yapabilirsiniz. Domates ve krema sosuyla yapılan Gigi Hadid domatesli makarna tarifi için malzemeler oldukça kolay. Hem doyurucu hem lezzetli olan bu makarnayı bir kez deneyenler bir daha yemek istiyor.

Gigi Hadid makarnası tarifi

Malzemeler

-Yarım paket makarna

-1/4 su bardağı zeytinyağı

-1 küçük diş sarımsak

-1/4 arpacık soğan

-1/4 su bardağı salça

-Yarım su bardağı krema

-1 tatlı kaşığı pul biber

-1 tatlı kaşığı karabiber

-Tuz

-1 yemek kaşığı tereyağı

-1/4 su bardağı parmesan ya da kaşar peyniri

Servis etmek için: Fesleğen

Gigi hadid makarnası nasıl yapılır?

Soğan ve sarımsağı küp şeklinde doğrayıp yumuşayana kadar zeytinyağında soteleyin. Domates salçasını ekleyin ve sos koyulaşana kadar pişirin. Kremayı ve pul biber ekleyip karıştırmaya devam edin. Son olarak tuz ve karabiberi ekleyip tatlandırın. Haşladığınız makarnayı süzmeden önce suyundan çeyrek su bardağı kadar ayırın. Makarnayı, ayırmış olduğunuz makarna suyunu ve 1 yemek kaşığı tereyağını sosa ekleyin. Tereyağı eriyene kadar orta ateşte pişirmeye devam edin. Parmesan veya kaşar peynirini de içine ekleyin ve son kez karıştırın. Parmesan peyniri ve fesleğen ile servis edebilirsiniz.