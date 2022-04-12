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Spor Gidecek mi, kalacak mı? Açıklama yaptı
Spor

Gidecek mi, kalacak mı? Açıklama yaptı

Atiba Hutchinson, gelecek sezon da futbola devam edebilir. Kanadalı oyuncu, Beşiktaş’ta 1 yıl daha kalıp kalmayacağının kararını vermeye çalışıyor.

Yeniakit Publisher
2022-04-12 00:39:00 -
Gidecek mi, kalacak mı? Açıklama yaptı

Beşiktaş’ın 39 yaşındaki kaptanı Atiba Hutchinson geleceği ile ilgili konuştu.

NTV Spor’a açıklamalarda bulunan Kanadalı oyuncu, futbola devam edecek enerjisi olduğunu söyledi.

"Henüz gelecek sezon için kesin kararımı vermedim. Önümüzdeki günlerde bu konuyu daha detaylı düşünceğim. Tabii bu kararı sadece ben veremem. Kulüp başkanımız ile henüz görüşmedim. Kendimi fiziki açıdan iyi hissediyorum. Futbol oynayacak enerjim hâlâ var. Ne olacağını zaman gösterecek."

9 sezondur Beşiktaş forması giyen Atiba, siyah beyazlı takım ile 322 maça çıktı. Bu karşılaşmalarda 26 gol atan Kanadalı oyuncu, 38 asist yaptı.

Atiba, Beşiktaş’ta 3 Süper Lig, 1 Türkiye Kupası, 1 Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı.

Kanada Milli Takımı kaptanlığı yapan Atiba, ülkesinin Katar’da düzenlenecek 2022 Dünya Kupası’na katılma hakkı kazanmasına katkı sağladı.

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