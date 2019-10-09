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Gıda perakendecileri bu zirvede buluşacak

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Dünya Gıda Günü olan 17 Ekim’de, İstanbul’da kapılarını açacak.

09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
Gıda perakendecileri bu zirvede buluşacak

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Sürdürülebilir Gıda Zirvesi, Dünya Gıda Günü olan 17 Ekim’de, ‘Gıda Sektöründe Değişim’ teması ekseninde Sürdürülebilirlik Akademisi ve TÜGİS iş birliğinde, Tarım ve Orman Bakanlığı ve Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü’nün (FAO) destekleriyle İstanbul’da düzenlenecek. Ana sponsorları arasında Yıldız Holding’in de yer aldığı zirvede bu yıl, gıda sistemlerinde ve iş modellerinde değişim için; tüketici davranışlarından şeffaf ve sorumlu tedarik zincirine, döngüsel ekonomiden Endüstri 4.0’a, ambalajdan gıda atığına, perakendeden dijitalleşmeye, yapay zekadan inovasyona kadar tüm sektörün verimliliğini ve karlılığını artıracak pek çok konu tartışılacak.

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Haber Tarihi: 09 Ekim 2019 Çarşamba 11:37
  1. İstanbul
  2. Sürdürülebilir Gıda Zirvesi
  3. Dünya Gıda Günü
  4. Gıda Sektöründe Değişim
  5. Sürdürülebilirlik Akademisi
  6. TÜGİS
  7. Tarım ve Orman Bakanlığı
  8. Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO)
  9. Yıldız Holding
  10. Endüstri 4.0

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