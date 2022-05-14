Gıda krizi yaşayan Rusya peş peşe Türkiye'den almaya başladı

Türkiye'nin yaş meyve ve sebze ihtiyacının yarısını karşılayan Antalya’daki örtü altı üreticilerinin büyük kısmı, Rusya'ya direkt gönderilen ürünleri yetiştiriyor.

Domates, dikenli salatalık, biber grubu başta olmak üzere Rusya'nın büyük pazar olduğu ürünler, Rusya ile Ukrayna savaşının başlamasıyla elde kaldı.

Rusya’nın kapıları kapatmasıyla Türkiye’den Rusya’ya ihracat yüzde 45 seviyesinde düştü.

Yarısı düştü

İki ülke arasında 24 Şubat’ta başlayan ve hala devam savaştan Antalya'daki sebze-meyve üreticileri de olumsuz etkilendi.

Rusya'ya geçen yıl nisan ayında Batı Akdeniz bölgesinden ihraç edilen yaş meyve sebze ürünü 29 bin 321 tonken, bu yıl aynı dönemde yüzde 45 kayıpla 15 bin 958 tona düştü.

Antalya'daki toptancı halinde hareketlilik

Rusya'nın yeniden sınır kapılarını açmasıyla Antalya'daki toptancı halinde de hareketlilik başladı.

Yeni siparişleri yetiştirmek için ihracatçı firmaların ürün paketleme tesisleri tüm hızıyla çalışıyor.

“Hem denizden hem karadan sevkiyatlarımız başladı”

Üreticinin rahat nefes aldığını belirten Antalya Toptancı Hali Komisyoncular Dernek Başkanı Hasan Ali Yılmaz, “Hem denizden hem karadan sevkiyatlarımız başladı. Bütün ürünlerimizi rahatlıkla gönderebiliyoruz. İnşallah her şey daha güzel olacak. Sektörümüz yeniden hareketlendi. Rusya pazarında bir kayıp yaşadık ama bunu kısa sürede toparlarız.” dedi.

“Tır ve nakliyeciler yetişemiyor”

Rusya, Ukrayna ve Azerbaycan'a ürün ihraç eden firmanın genel müdürü Volkan Akpınar, çok geniş ürün gamına sahip olduklarını söyledi.

Kabak, karpuz, biber başta olmak üzere ürünleri göndermeye başladıklarını belirten Akpınar, “Şu anda sorunsuz şekilde ürünlerimizi gönderebiliyoruz. Ancak bu defa siparişlerin yoğunluğu nedeniyle tır ve nakliyeciler yetişemiyor. Kabak çok fazla talep gördü. 25- 30 ton günlük sipariş alıyoruz.” diye konuştu.