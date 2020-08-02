  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Ekonomi

Gıda hilecilerine ağır fatura kesildi

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mart ayında devreye aldıkları WhatsApp ihbar hattına 30 bin şikâyet geldiğini açıkladı. Pakdemirli, Alo 174 hattına da 2009’dan bu yana 2.4 milyonu aşkın arama yapıldığına işaret etti.

Yeniakit Publisher
2020-08-02 10:25:00 -
Gıda hilecilerine ağır fatura kesildi

Ayrıca 2002’de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen sene 1.2 milyona çıkardıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk 7 ayında gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik Olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.”

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Fiat Linea
Satılık 2013 model Fiat Linea

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı