Gıda hilecilerine ağır fatura kesildi

Ayrıca 2002’de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen sene 1.2 milyona çıkardıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:

“Bu yılın ilk 7 ayında gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik Olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.”