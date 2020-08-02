Gıda hilecilerine ağır fatura kesildi
Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, mart ayında devreye aldıkları WhatsApp ihbar hattına 30 bin şikâyet geldiğini açıkladı. Pakdemirli, Alo 174 hattına da 2009’dan bu yana 2.4 milyonu aşkın arama yapıldığına işaret etti.
Ayrıca 2002’de 39 bin olan gıda denetim sayısını geçen sene 1.2 milyona çıkardıklarını belirten Pakdemirli, şunları kaydetti:
“Bu yılın ilk 7 ayında gıda üretim yerinde 122 bin 989, gıda satış yerinde 311 bin 616 ve toplu tüketim yerinde 270 bin 574 olmak üzere toplamda 705 bin denetim gerçekleştirdik Olumsuzluk tespit edilen işletmelere yönelik 7 bin 446 adet toplamda 63 milyon 111 bin 879 lira idari para cezası uyguladık. 87 işletme için Cumhuriyet Savcılığı’na suç duyurusunda bulunduk.”