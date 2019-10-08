0553 313 94 23

Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor

Çarşı pazarda ‘organik’ adı altında satılan birçok ürünün gerçekten organik olup olmadığı merak ediliyor. Bu ürünlerin diğerlerine göre daha pahalıya satılması gıda enflasyonunu da etkiliyor.

08 Ekim 2019 Salı 11:38
Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor

 Akit  Ekonomi 

Hibrit veya GDO’lu ürün yerine ‘organik’ ürün tüketerek sağlıklı beslenmeye çalışan vatandaşlar, bunun karşılığında yüksek paralar ödemekle karşı karşıya kalıyor.

Sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri ‘organik’ adı altında tezgahlardaki ürünlerin kat be kat üzerinde tüketiciye sunuluyor. Buradaki astronomik kârı gören fırsatçılar da sıradan ürünleri ‘organik’ adı altında satmaya çalışıyor.

Tanesi 50 kuruş

Bu ürünlerin başında ise gıda maddeleri geliyor. Çarşı pazarda tanesi 30-50 kuruş arasında satılan sarı kabuklu yumurtaları sepete koyup etrafını da samanla dolduran, yumurtanın kabuğunu tavuk gübresine bulayan fırsatçılar, aynı yumurtayı tanesini 1,5 TL’den satışa sunabiliyor. Sebzelerde ise ‘organik’ olarak en çok domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünler tercih ediliyor. ‘Pembe’ veya ‘köy domatesi’ olarak adlandırılan ürünler, tüketicilere ‘organik’ ürün diye pazarlanıyor. Pazarlarda 2-5 lira arasında satılan sebzelerin fiyatı ‘organik’ pazarlarda 10-15 liraya kadar çıkabiliyor.

Sertifikaya dikkat

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ‘organik’ ürün tüketmek isteyenleri, güvenilir yerlerden ve sertifikalı ürün almaları konusunda uyardı. Özellikle yumurtanın kabuğundan, içindeki sarısına kadar rengini belirleyen, hatta çift sarılı olmasına kadar müdahalede bulunulduğunu ifade eden Ağaoğlu, “Bu konuda tüketicilerimiz çok yanıltılıyor. Bunları yapanlar, neler yapmazki. Özellikle gıdada daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Avuç dolusu para öderken, bir de sağlıklı olmayan ürünler almamak için sertifikalı ve güvenilir ürünler tercih edilmeli. İşportada, günübirlik pazarlarda satılan ürünlerden uzak durmakta fayda var. Organik ürün satan özel işyerlerinden sertifikalı ürünler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

Bir ürünün organik olduğu nasıl anlaşılır?

Bir ürün paketlenmişse organik ürün olduğunu üzerindeki etiketinden ve etiketinde bulunması gereken; organik tarım logosu, kontrol ve sertifika kuruluşu kodu ve logosu, Yönetmeliğe göre üretildiğine dair ifade ve sertifika numarasını bakarak anlarız. Şüpheli bir etiketleme söz konusu ise etiket üstündeki parti no, üretim tarihi ve sertifika numarası alınarak ilgili kontrol ve sertifika kuruluşu aranmalıdır. Pazarlarda kilo/adet ile olarak satılan domates, biber, karpuz gibi ürünlerde ise üreticinin müteşebbis sertifikası ve ürüne ait düzenlenmiş ürün sertifikalarından organik olup olmadığını anlaşılabilir.

Yeni Akit Gazetesi

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 11:38
  1. Hibrit
  2. GDO’lu ürün
  3. organik ürün
  4. Sebze
  5. meyve
  6. yumurta
  7. süt ve süt ürünleri
  8. sarı kabuklu yumurtalar
  9. tavuk gübresi
  10. domates
  11. biber
  12. patlıcan
  13. salatalık
  14. köy domatesi
  15. organik
  16. Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu
  17. organik tarım logosu

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
    1. İŞKUR işbaşı eğitim programı ilanları
    2. Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor
    3. Ergani Barajı'nda su tutulmaya başlandı
    4. Resim sevdalısı 'Necati dede'nin..
    5. Fahrettin Koca duyurdu: Birkaç gün..
    6. Ali Babacan'ın ekibinde yer alan..
    7. Akaryakıtta vergi kaçağına karşı yeni..
    8. Business Dijitalleşme Tırı..
    9. ABD'nin Afganistan işgali en çok..
    10. “Fikri mülkiyet kul hakkı sayılır”
    11. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    12. Rusya'ya en çok şeftali ihraç edildi
    13. ABD tehdit ediyor, ABD karşıtları(!)..
    14. Selçuk Bayraktar harekat öncesi..
    15. Savunma ve havacılık sektörü ihracatta..
    16. Nevruz Memmedov kimdir? Azerbaycan..
    17. Azerbaycan Başbakanı istifa etti!
    18. İş fikri olanlara destek yağıyor! Fon..
    19. Karın guruldaması için hangi doktora..
    20. Fatih Terim'den flaş çıkış: Paranız..
    21. Erbakan'dan sonra SP'den de Erdoğan'a..
    22. Polislerin araçtan inmesini fırsat..
    23. Cilvegözü’nden 9 ayda 83 bin TIR çıkış..
    24. Sermaye piyasaları yeni paketi..
    25. Somali ile Kenya arasında hava sahası..
    26. Kapadokya'da balonlar 437 bin kişiyi..
    27. Türkiye'den ata tohumu hamlesi!..
    28. Harç pulu akıllı telefonlardan da..
    29. Tarım Kredi’den yem ve tohumda indirim..
    30. Berat Albayrak'tan flaş EYT açıklaması!
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Azerbaycan'dan skandal karar! Hoparlörden ezan okunması yasaklandı
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    Cübbeli Ahmet Hoca'dan operasyon açıklaması: Maddi olarak ne zarar gelse de...
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    CHP'li İmamoğlu, seçimden önce yerin dibine batırdığı AK Parti'nin başarısını tasdik etti!
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Türkiye'nin Suriye operasyonuna İran'dan ilk tepki
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!
    Gürsel Tekin'den Kadir Mısıroğlu'na büyük terbiyesizlik!

    Günün Karikatürü

    8 Ekim 2019
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    Almanya'dan Türkiye açıklaması: Sonuçları vahim olur
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'
    "Başörtülüler Arabistan'a" diyen Demirel'in gazetesinden beklenen 'Netice'! Akit'e 'nefret', FETÖ'ye 'hizmet'