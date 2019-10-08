Gıda enflasyonu ‘organik’ ile besleniyor

Akit Ekonomi

Hibrit veya GDO’lu ürün yerine ‘organik’ ürün tüketerek sağlıklı beslenmeye çalışan vatandaşlar, bunun karşılığında yüksek paralar ödemekle karşı karşıya kalıyor.

Sebze, meyve, yumurta, süt ve süt ürünleri ‘organik’ adı altında tezgahlardaki ürünlerin kat be kat üzerinde tüketiciye sunuluyor. Buradaki astronomik kârı gören fırsatçılar da sıradan ürünleri ‘organik’ adı altında satmaya çalışıyor.

Tanesi 50 kuruş

Bu ürünlerin başında ise gıda maddeleri geliyor. Çarşı pazarda tanesi 30-50 kuruş arasında satılan sarı kabuklu yumurtaları sepete koyup etrafını da samanla dolduran, yumurtanın kabuğunu tavuk gübresine bulayan fırsatçılar, aynı yumurtayı tanesini 1,5 TL’den satışa sunabiliyor. Sebzelerde ise ‘organik’ olarak en çok domates, biber, patlıcan ve salatalık gibi ürünler tercih ediliyor. ‘Pembe’ veya ‘köy domatesi’ olarak adlandırılan ürünler, tüketicilere ‘organik’ ürün diye pazarlanıyor. Pazarlarda 2-5 lira arasında satılan sebzelerin fiyatı ‘organik’ pazarlarda 10-15 liraya kadar çıkabiliyor.

Sertifikaya dikkat

Tüketici Başvuru Merkezi Onursal Başkanı Aydın Ağaoğlu, ‘organik’ ürün tüketmek isteyenleri, güvenilir yerlerden ve sertifikalı ürün almaları konusunda uyardı. Özellikle yumurtanın kabuğundan, içindeki sarısına kadar rengini belirleyen, hatta çift sarılı olmasına kadar müdahalede bulunulduğunu ifade eden Ağaoğlu, “Bu konuda tüketicilerimiz çok yanıltılıyor. Bunları yapanlar, neler yapmazki. Özellikle gıdada daha çok dikkat edilmesi gerekiyor. Avuç dolusu para öderken, bir de sağlıklı olmayan ürünler almamak için sertifikalı ve güvenilir ürünler tercih edilmeli. İşportada, günübirlik pazarlarda satılan ürünlerden uzak durmakta fayda var. Organik ürün satan özel işyerlerinden sertifikalı ürünler tercih edilmeli” uyarısında bulundu.

Bir ürünün organik olduğu nasıl anlaşılır?

Bir ürün paketlenmişse organik ürün olduğunu üzerindeki etiketinden ve etiketinde bulunması gereken; organik tarım logosu, kontrol ve sertifika kuruluşu kodu ve logosu, Yönetmeliğe göre üretildiğine dair ifade ve sertifika numarasını bakarak anlarız. Şüpheli bir etiketleme söz konusu ise etiket üstündeki parti no, üretim tarihi ve sertifika numarası alınarak ilgili kontrol ve sertifika kuruluşu aranmalıdır. Pazarlarda kilo/adet ile olarak satılan domates, biber, karpuz gibi ürünlerde ise üreticinin müteşebbis sertifikası ve ürüne ait düzenlenmiş ürün sertifikalarından organik olup olmadığını anlaşılabilir.