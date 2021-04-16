GİB sözleşmeli personel alımı başvurularında son gün ne zaman?

Gelir İdaresi Başkanlığı bünyesine sözleşmeli 58 personel alımı gerçekleştirecek. Söz konusu alımlar için başvurular 5 Nisan 2021 tarihi itibariyle başlamıştı.

Gelir İdaresi Başkanlığı (GİB) merkez teşkilatındaki eksikliği gidermek için 15 farklı kadro ile sözleşmeli olarak personel alımı gerçekleştirecek.

GİB sözleşmeli 58 personel alımı başvuruları ne zaman?

GİB Personel alımı başvuruları 05 Nisan 2021 tarihi itibariyle başladı. Söz konusu başvuru işlemleri için son gün 16 Nisan 2021 tarihi olarak belirlendi.

GİB sözleşmeli 58 personel alımı başvuruları nasıl yapılır?

Henüz başvuru yapmamış olan adaylar başvuru işlemleri için öncelikle internet adresindeki “Online Sınav Sistemi”ne kayıt olmaları gerekir. Daha sonra adaylar, başvurularını sistemde yer alan sınav başvuru formunu elektronik ortamda doldurmaları suretiyle gerçekleştirmiş olacaklardır.

GİB sözleşmeli 58 personel alımı sonuçları ne zaman açıklanır?

Gelir idaresi Başkanlığı personel alımları 16 Nisan 2021 tarihinde tamamlanacak. Söz konusu personel alımı sonuçlarının ise mayıs ayına kadar açıklanması ön görülüyor.