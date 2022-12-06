GİB avukat giriş sınavı tarihi belli oldu

ilan.gov.tr’de yer alan ilana göre; Sözlü sınava katılma şartlarını taşıyan ve usulüne uygun olarak başvuranların; tercih ettiği görev yeri pozisyon sayısının 3 (üç) katından fazla olması halinde, tercih ettikleri görev yeri dikkate alınarak, KPSS P3 puan türünden en yüksek puan almış olan adaydan başlamak üzere 3 (üç) katı aday sözlü sınava çağrılacaktır. KPSS P3 puan türünden eşit puan almış olmaları nedeniyle son sıradaki aday sayısının birden fazla olması halinde ise bu adayların tümü sınava çağrılacak. Sözlü sınav 28 Aralık 2022 tarihinde Ankara’da yapılacak.

Başvurular, 13 Aralık 2022 Salı günü başlayıp, 19 Aralık 2022 Pazartesi günü saat 17.30’da sona erecektir.

- Başvurular, e-Devlet üzerinden Gelir İdaresi Başkanlığı – Kariyer Kapısı Kamu İşe Alım veya Kariyer Kapısı (https://isealimkariyerkapisi.cbiko.gov.tr/) adresinden elektronik ortamda alınacak.

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