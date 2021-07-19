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Spor Ghezzal transferi son dakika! Galatasaray Ghezzal transferi bitti mi? Ghezzal transferi son durum
Spor

Ghezzal transferi son dakika! Galatasaray Ghezzal transferi bitti mi? Ghezzal transferi son durum

Galatasaray son dakika transfer haberleri: Galatasaray yeni sezona güçlü kadro ile çıkmak için transfer çalışmalarına hız veriyor. İsmi bir süredir transfer haberlerinde geçen Ghezzal Galatasaray’a transfer edilecek mi? Ghezzal transferi ne oldu? Galatasaray Ghezzal transferi bitti mi? soruları sarı kırmızılı takım taraftarı tarafından merak ediliyordu. GS Başkanı Burak Elmas Ghezzal transferi son durumu açıkladı.

Yeniakit Publisher
2021-07-19 18:15:00 - 2021-07-19 18:17:18
Ghezzal transferi son dakika! Galatasaray Ghezzal transferi bitti mi? Ghezzal transferi son durum

Galatasaray Başkanı Burak Elmas, 1 aylık dönemini değerlendirdi. Burak Elmas, Ghezzal transferi son duruma ilişkin şunları söyledi: “Ghezzal ile görüştük, istediğimiz her oyuncuyla da görüşmeye devam ederiz. Hocamızın o oyuncuyu arzu etmesi, maliyetinin Galatasaray'a uygun olması, oyuncunun karakterinin Galatasaray'a uygun olması. Bu üç ana kriter. Galatasaray'a en iyisini katmak için uğraşıyoruz. Ghezzal transferi şu anda bitmemiş bir süreç, açıklamadıysak bitmemiş bir süreçtir. 

Her takım serbest her oyuncu ile görüşebilir. Bu ilk defa olmuyor, geçtiğimiz sezonlarda birçok kez bize oldu. Belirli demeçler de verildi. Sayın Nur Çebi'nin en büyük sıkıntısı, ki haklıdır; menajerlerin takımların birbirlerine çarpıştırarak futbolcuların maliyetlerini yükseltiyorlar. Her takımın bütçesi belli, yapabilecekleri belli ve biz de görüşmelerimize devam edeceğiz. Biz, her başkanla şeffaf bir şekilde ilişkilerimizi sürdürüyoruz ama bizim için öncelikli olarak Galatasaray'ın menfaatleri ve biz bu menfaatleri ilkeli bir şekilde yerine getirmeye çalışacağız”

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