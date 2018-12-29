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GGC'den dansözlü skandal kutlama! 'Sınırsız yerli alkol' ile hizmet vereceklermiş

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyetinin, halkın inanç değerlerini gözetmeden yapmayı planladığı alkollü yılbaşı kutlama programı büyük tepki çekti. GGC'nin paylaştığı afişte "Limitsiz yerli alkol" ifadesi ile yapılan paylaşımda "hizmet" ifadesi dikkat çekti.

29 Aralık 2018 Cumartesi 20:36
GGC'den dansözlü skandal kutlama! 'Sınırsız yerli alkol' ile hizmet vereceklermiş

Diyarbakır'ın merkez Yenişehir ilçesinde bulunan Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti (GGC), 2019 yılına girilecek olmasını tepki çeken bir programla kutlamaya hazırlanıyor.

GGC Sosyal İşler ve Organizasyonlardan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi İhsan Yılmaz, cemiyet tarafından yılbaşı gecesi alkollü kutlama programı düzenleneceğini duyurdu.

Afişteki "Sınırsız yerli alkol" ifadesi dikkat çekti

Programın tanıtımı için hazırlanan afişte katılımcılara "sınırsız yerli alkol" ikram edileceği belirtildi.

Peygamberler yurdu ve sahabe şehri olan Diyarbakır'da, kentin kimliğinin silinmez mührü olan İslam'a aykırı etkinlik düzenlenecek olması tepki çekiyor.

Amacının dışında faaliyet gösteriyor

Basın mensuplarının mesleki ve sosyal haklarını korumak, geliştirmek ve meslek ilkelerini savunmak adına çalışmalarla ön plana çıkması gereken GGC'nin bu tavrı, amacının dışında hareket ettiği şeklinde yorumlanıyor.

Dansözlü kutlamaya 'hizmet' dediler

Yılmaz'ın, sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta yaptığı duyuruda, söz konusu programı "hizmet" olarak nitelendirmesi ise akıllara takılan başka bir durum.

Vatandaşlar etkinliğin iptalini istiyor

Kamuoyu, halka açık ve resmi kurumların bulunduğu Sümerpark'ta dansöz oynatılıp sınırsız içkinin tüketileceği böylesi bir etkinliğin iptalini istiyor.

PKK’dan tutuklu gazeteciye de ödül vermişler

Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti, daha önce de 6-7 Ekim olaylarında elinde silah olan, maskeli PKK militanlarıyla beraber hareket ettiği görülen ve halen tutuklu bulunan Rojhat Doğru isimli sözde bir muhabire de “Yılın Başarılı Gazetecisi” ödülü vermesi ile biliniyor. 6-7 Ekim olaylarında görgü tanıklarının elinde silah ile gördüğü Gelê Kurdistan TV Muhabiri Rojhat Doğru'nun çektiği, ‘6-7 Ekim Olayları Diyarbakır' isimli görüntüler birincilikle ödüllendirilmişti.

Kaynak: İLKHA

Haftanın Özeti

Haber Tarihi: 29 Aralık 2018 Cumartesi 20:36
  1. Diyarbakır
  2. Güneydoğu Gazeteciler Cemiyeti
  3. 2019 yılı
  4. yılbaşı kutlaması
  5. Yenişehir
  6. Yılın Başarılı Gazetecisi
  7. Gelê Kurdistan TV Muhabiri Rojhat Doğru
  8. Rojhat Doğru
  9. PKK militanları
  10. 6-7 Ekim Olayları

YORUM YAZ

  • ALLAH ALLAHALLAH ALLAH9 dk önce
    gazetecilik adı altında terörist sevicilik yapanlar var. Kürt halkı yıllardır pkk ve abd tarafından sömürülüyor. Kurtuluşumuz türk kürt laz demeden islama sarılmak, ALLAH ın emir ve yasaklarına uymaktır ve akıllı çalışmaktır. ALLAH yar ve yardımcımız olsun .

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