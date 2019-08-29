GGC Başkanı Ay’dan 30 Ağustos mesajı

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 30 Ağustos’un, esaret zincirine vurularak yok edilmek istenen bir milletin ’Ya istiklal ya ölüm’ parolası ile başlattığı destansı mücadelenin zaferle taçlandığı gün olduğunu belirterek, Zafer Bayramı’nın 97.yıldönümünü kutladı.

İbrahim Ay, Türk milletinin tarihinin zaferlerle dolu olduğunu hatırlatarak, bu millet için vatan, bayrak ve kutsal değerlerin canı pahasına korunması gereken önemli değerler olduğunu vurguladı. Atatürk’ün açtığı yolun, Türk milletinin sonsuza kadar yol haritası olacağını ifade eden Ay, 30 Ağustos’un da, tıpkı diğer zaferler gibi, Türk milletinin hürriyet ve bağımsızlığı için nihai hamleye karar verdiği tarihin adı olduğuna dikkat çekti. Ay, “30 Ağustos 1922’de Dumlupınar’daki bu zafer, Türkiye’yi uçurumun kenarından almış, ülkemiz düşman topraklarından arındırılmış ve mücadelenin büyük zaferle sonuçlanmasının ardından, ülkemiz yeni ufuklara ve büyük hedeflere yelken açmayı bilmiştir” dedi.

İbrahim Ay, 30 Ağustos Büyük Taarruz Zaferi’nin 97. Yıldönümünde bir kez daha Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmetle ve özlemle andıklarını ifade ederek, Türk milletinin atalarından aldığı ilhamla, şer odaklı işbirlikçilere dün olduğu gibi, bugün ve yarında aynı kararlılıkla, aynı mücadelesi göstereceğine inancının tam olduğunu vurguladı.