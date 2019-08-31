Gezinin imamı şaşırtmadı! HDP’ye yine sahip çıktı

Sezai Erhan yeniakit

Gezi kalkışması olaylarında en ön safta yer alan ve gezicilerin imamı olarak da bilinen İhsan Eliaçık, İçişleri Bakanlığı tarafından terör örgütüyle bağlantısı nedeniyle görevden uzaklaştırılan HDP’li Mardin, Van ve Diyarbakır Büyükşehir belediye başkanlarına sahip çıktı, kayyım atamalarına tepki koydu. Eliaçık, kayyım atamalarının doğrudan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın tasarrufunda olduğunu ve hukuki bir gerekçesinin bulunmadığını öne sürdü. Muhalefet partilerine de akıl vermeden duramayan Eliaçık, muhalefettekilerin görevden uzaklaştırılan başkanlara şartsız bir şekilde sahip çıkmalarını istedi.