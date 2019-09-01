Gezi’nin çocukları PKK yangınlarına kör

Sözde çevreci hassasiyetlerle ülkemizi yangın yerine çeviren çapulcuların, 11 Temmuz-24 Ağustos tarihleri arasında çıkan bütün orman yangınlarını terör örgütü PKK’nın üstlenmesi karşısında üç maymunu oynaması dikkat çekti. Gezi Parkı ve Kaz Dağları provokasyonunda en önde giden ve aslı astarı olmayan açıklamalarla halkı galeyana getiren, CHP, HDP, TEMA, Halkevleri, TMMOB ve daha birçok STK, bin 344 hektarlık ormanlık alanın “Ateşin Çocukları” isimli terör grubu tarafından yakılmasına kör kaldı. Yayınladıkları küstah bildiriyle ormanları yaktıklarını kabul eden hainlerin ihaneti karşısında sus pus olan çapulcu zihniyetin samimiyetsizliği de gün yüzüne çıkmış oldu.

Dertleri çevre değil

Siyaset Bilimci Ferhat Çakır, ortada büyük bir ikiyüzlülüğün olduğuna dikkat çekerek, “Dün Gezi Parkı’ydı bugün Kaz Dağları. Dertleri çevre değil. Eğer öyle olsaydı terör örgütü PKK’nın üstlendiği yangınlarla ilgili tek kelime açıklama yaparlardı. HDP’nin zaten PKK ile ilişkisi malum. CHP de ittifak ortağı HDP’yi küstürmemek için tek kelam etmiyor” dedi. Hükümet aleyhine eylem yapan meslek örgütlerinin iyi tetkik edilmesi gerektiğine işaret eden Çakır, “Bu meslek kuruluşlarını varlık sebebi eylem yapmak. Sürekli sahada olmazlarsa varlık nedenleri sorgulanır. Dikkat edin kamu yararına ne varsa karşı çıkarlar. Lakin yeşillikler içinde villalar ve yaşam merkezleri hep bunlarındır. Bunlar PKK ile savaşmak istemezler. Yere sigara atmıyorlar denilerek kutsanan PKK’lı hainlerin cayır cayır orman yakmasına tek kelam etmemeleri siyasi tarihimize geçmiştir” şeklinde konuştu.

Amaçları Türkiye’yi sıkıştırmak

Sakarya Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ebubekir Sofuoğlu, “Küresel odaklar, parayla devşirdikleri STK’lar üzerinden bu eylemleri organize ediyor. Amaç Türkiye’yi sıkıştırmak. Dertleri gerçekten çevre olsaydı PKK’ya tepki gösterirlerdi. Bunlar terör örgütü PKK’ya laf etmezler ama her fırsatta hükümete yüklenirler” şeklinde konuştu. Eylemlerin şeklinin araştırılması gerektiğini kaydeden Sofuoğlu, “Ormanlara bir zarar geldiğinde hepimiz tepki gösteririz. Lakin bunların derdi orman değil ki. Paralarla otobüsler tutuluyor, eylemcilerin ihtiyaçları karşılanıyor. Halk oraya çekiliyor. Lakin ormanları PKK’nın yaktığı ortaya çıkınca bu eylemleri organize edenler sus pus oluyor. Bunların terör örgütü PKK’ya laf söylemeleri mümkün değil” ifadelerini kullandı.

PKK yaktı, sekülerler baktı

İşte PKK’lı alçakların yaktığı; CHP, HDP ve avanelerinin ise kör kaldığı orman yangınları:

-11 Ağustos İstanbul’un Pendik ilçesine bağlı Göçbeyli Köyü etrafındaki ormanlık alan.

-12 Ağustos’ta Marmaris ilçesindeki ormanlık alan.

-17 Ağustos’ta İzmir’in Selçuk ilçesi etrafındaki ormanlık alan.

-18 Ağustos’ta İzmir’in Menderes, Urla, Bornova ve Karabağlar ilçelerindeki ormanlık alanlar.

-19 Ağustos’ta Marmaris ilçesine bağlı Beldibi bölgesindeki ormanlık alan.

-22 Ağustos’ta Muğla’nın Marmaris ve Balıkesir’in Edremit ilçesindeki ormanlık alanlar.

-24 Ağustos’ta Uşak’ın Banaz, Kütahya’nın Gediz, Mersin’in Tarsus ve Edirne’nin Keşan ilçelerindeki ormanlıklar.