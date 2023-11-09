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Gündem Gezi’den sonra şimdi de bu! Can Atalay’ın yeni rezaleti patlak verdi
Gündem

Gezi’den sonra şimdi de bu! Can Atalay’ın yeni rezaleti patlak verdi

Yeniakit Publisher
2023-11-09 13:41:00 -
Gezi’den sonra şimdi de bu! Can Atalay’ın yeni rezaleti patlak verdi

Anayasa Mahkemesi'nin kurtarmak için yetkilerini aşmayı bile göze aldığı "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" ten 18 yıl hüküm giyen Can Atalay'ın yeni bir rezaleti daha ortaya çıktı.

Hükümeti devirmek adına her türlü yasa dışı fiili mübah gören gezi zekalı zihniyetin son dönemdeki popüler isimlerinden Can Atalay'ın rezalet tweetleri ortaya çıktı.

Anayasa Mahkemesi'nin hapisten kurtarmak için utanmadan 'hak ihlali' kararı verdiği Can Atalay'ın 2014 ve 2015'te Kobani olaylarını da provoke etmeye çalıştığı rezalet çabaları gün yüzüne çıktı.

Söz konusu tweetler şu şekilde:

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