Gezicilere destek brütüslerden geldi

Rüyalarında bile göremeyecekleri makamları teslim eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ı sırtından vuran ve yıllarca sözde karşı oldukları malum zihniyetle kol kola giren zillet ittifakının minik ortakları yine şaşırtmadı. AK Parti saflarına iken CHP’nin cumhurbaşkanı adayına çalıştıklarını itiraf eden zamane Brütüsleri şimdi de Türkiye’nin ilk sivil darbe girişimi olan ‘Gezi Davası’ tutuklularını aklamaya çalıştı. Her fırsatta yargının kararlarını hedef alan Deva Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Gezi olaylarının sponsoru Kızıl Soros lakaplı Osman Kavala ile 5 kişiye verilen cezaların Yargıtayca onanmasını sindiremedi.

DERİN BİR BURUKLUK YAŞIYORLARMIŞ

Deva Lideri Babacan, “Bir yandan tahliyelere sevinirken Öte yandan da apaçık hukuksuzlukla onanan cezalar karşısında derin bir burukluk yaşıyorum. Delil içermeyen iddialarla verilen karar vicdanları yaraladı. Adalet hepimize lazım” derken; Gelecek lideri Ahmet Davutoğlu ise, “Örtülü af niteliğinde infaz yasaları ile çetelerin serbest bırakılması sonrasında Yargıtay üçüncü Dairesinin uzun yargılama süreçleri ile zaten tartışmalı hale gelen gezi davası ile ilgili açıklamadığı onama kararı, ülkemizde hukukun ne ölçüde siyasallaştığını gösteren hazin örneklerden biri olmuştur” şeklindeki açıklamalarıyla kendisine gönül verenlere pes dedirtti.

BUNLAR NASIL BAKANLIK YAPMIŞ?

Konuyla ilgili gazetemize konuşan Gazeteci Yazar Mustafa Albayrak ise, olan biteni ibretle takip ettiklerini belirterek, şu değerlendirmelerde bulundu: “Gerek sayın Davutoğlu’nun gerekse sayın Babacan’ın Yargıtay tarafından onanan cezaları hakkında ki açıklamaları talihsizliktir. Çünkü ikisi de Gezi Vandalizmi esnasında icracı bakanlıklarda iş başında idiler. Tarih 2013 Mayıs sonları ve Haziran başları idi. Dönemin iki bakanı olan Sayın Ali Babacan ve sayın Ahmet Davutoğlu defalarca Gezi vandalizminin darbe teşebbüsü olduğunu o tarihlerde söylemişlerdir. Peki Darbe teşebbüsünü organize eden darbeci kişi şayet bunu yaptığı ispat edilmişse ceza almayacak mı? Gezi Darbe teşebbüsü cezasız mı kalacaktı? Ha burada İsmi geçen mahkûmun Gezi vandalizmi ile alakası olmadığı iddia ediliyorsa bu iddia ispata muhtaçtır. Hukuk çapulcu kalkışmanın ele başlarından kızıl Sorosçu Osman Kavala’nın suçlu olduğuna hükmetmiştir. Herkes hukuka saygılı olması gerekir. Hukuk hepimize lazım.”