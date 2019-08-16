Gezici sözde çevreciler sessiz! CHP'li belediye 150’den fazla ağacı katletti!
Altın madeni için Kirazlı’da kesilen ağaçları Kaz Dağları olarak lanse ederek toplumda infial oluşturmaya çalışan sözde çevreciler eylemlerini sürdürürken, kuruduğu iddiasıyla 150’den fazla ağaç kesen CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tepkiler büyüyor.16 Ağustos 2019 Cuma 11:42
Oğuzhan Çağlar yeniakit.com.tr
ODTÜ ve Kirazlı’yı bahane eden sözde çevrecilerin ‘ağaç kesiliyor’ bahanesiyle başlattığı devlet karşıtı eylemleri sürerken, CHP’li Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ağaç katliamı da hız kesmeden devam ediyor. Kuruduğu bahanesiyle Kurtuluş’ta 150’den fazla ağacı kesen belediye, kesilen ağaçların yerine yenilerini dikmiyor. Ankaralı’lar ağaç katliamcısı CHP’li belediyeye tepki gösterirken, sözde çevrecilerin görmezden geldiği ağaç katliamında kesilen ağaçların yapraklarının yeşil olması dikkat çekti.
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