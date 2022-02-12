Gezici Koç Holding'ten Bill Gates ile dikkat çeken iş birliği
Gezi Kalkışması destekçisi Koç Holding ve pandemi döneminin tartışmalı ismi Bill Gates'in şirketi Microsoft ile dikkat çeken bir işbirliğine imza attı.
Bill Gates'in kurucusu olduğu Microsoft'un Abu Dhabi Yatırım Ofisi’nin ortaklığında GrowthX Accelerator programına dahil olduğunu açıklayan Koç Holding, bu alandaki iş birliklerine bir yenisini daha ekledi.
Tarım teknolojileri ve mobilite alanında iş birliği
Program kapsamında Koç Topluluğu şirketleri tarım teknolojileri ve mobilite alanında faaliyet gösteren girişimlerle iş birliğine gidebilecek. Ayrıca belirlenen konu başlıklarında çözüm odaklı ve katma değer yaratan projeler yürütülmesi hedeflenecek.