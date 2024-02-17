Gezici Kavala’yı yıkama yağlama seansı! Ağzından çıkanları kulakların duyuyor mu ROK?

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Geçmişte FETÖ medyasıyla içli dışlı olan, AK Parti hükümeti Gülen ve teröristleri bastırmaya başlayınca hükümetin yanında FETÖ’ye muhalif tavır takınan Rasim Ozan Kütahyalı, son zamanlarda dikkat çeken açıklamalarla gündemden düşmüyor.

Danıştay’ın FETÖ iltisaklı 400’den fazla çalışanı yargıdaki görevlerine iade etmesi kararı halen gündemdeki tazeliğini korurke, Kütahyalı’dan memleket muhalifi duruş sergileyen odakları memnun edecek bir yorum geldi.

Bahar Feyzan’a konuşan Kütahyalı, Gezi isyanının finansörü Osman Kavala hakkında tepki çeken açıklamalarda bulundu.

Türk burjuvazisinin korkması için Kavala’nın tutuklu olduğunu ileri süren Kütahyalı, sözlerine şöyle devam etti:

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“Osman Kavala'nın, Gezi olaylarının organizatörü olduğunu kesinlikle düşünmüyorum. Organizatör falan değil. Hatta orada aşırılıkları dengelemeye çalıştı. Osman Kavala'ya çözüm sürecinin bitmesinde aktif oldu diye de bir tepki vardı.”