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Gezici Çanakkale Müzesi Taşköprülerle buluştu

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Taşköprü ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.

25 Nisan 2019 Perşembe 17:43
Gezici Çanakkale Müzesi Taşköprülerle buluştu

Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı, Taşköprü ilçesini ziyaret ederek öğrencilerle buluştu.


Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü ve Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü’nce ilçeye getirilen Çanakkale 1915 Gezici Müzesi tırı, Taşköprü Cumhuriyet Meydanı’nda öğrencilerin ve vatandaşların ziyaretine açıldı. Taşköprü Belediye Başkanı Abdullah Çatal ve İlçe Emniyet Müdürü Metin Ilgın’da Çanakkale 1915 Müzesi Gezici Tırı’nı ziyaret etti. Ziyarette öğrencilerle bir araya gelen Başkan Çatal, öğrencilerle sohbet ederek Çanakkale 1915 Gezici Müzesini gezdi.

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Haber Tarihi: 25 Nisan 2019 Perşembe 17:43
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