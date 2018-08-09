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Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!

Taksim'deki Gezi Parkı'nda bulunan ve gövdesi kırılan ağacın bir kısmı, büyük bir gürültüyle devrildi. Ağacın bulunduğu alanda daha önceden alınan önlemler, olası bir faciayı önledi.

09 Ağustos 2018 Perşembe 10:10
Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!

Olay, İstanbul Taksim'de bulunan Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gezi Parkı içerisinde bulunan bir ağacın gövdesinde bilinmeyen bir nedenle kırılmalar meydana geldi.

Bir süre sonra ağacın kırılan kısımları büyük bir gürültüyle yere düştü. Ağacın devrilmesiyle ekipler çevrede önlem aldı. Ağacın kırılan kısımları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Öte yandan, Gezi Parkı içerisinde daha önceden alınan önlemler nedeniyle kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.

Haber Tarihi: 09 Ağustos 2018 Perşembe 10:10
  1. İstanbul
  2. Gezi Parkı
  3. Ağaç devrilmesi
  4. faciadan dönüldü

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