Gezi Parkı'nda faciadan dönüldü!

Olay, İstanbul Taksim'de bulunan Gezi Parkı'nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Gezi Parkı içerisinde bulunan bir ağacın gövdesinde bilinmeyen bir nedenle kırılmalar meydana geldi.

Bir süre sonra ağacın kırılan kısımları büyük bir gürültüyle yere düştü. Ağacın devrilmesiyle ekipler çevrede önlem aldı. Ağacın kırılan kısımları belediye ekipleri tarafından kaldırıldı. Öte yandan, Gezi Parkı içerisinde daha önceden alınan önlemler nedeniyle kimsenin olmaması olası bir faciayı önledi.