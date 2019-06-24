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Gezi Parkı sanıklarının duruşması ertelendi

Gazi Parkı olaylarıyla ilgili görülen davanın duruşması, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

24 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
Gezi Parkı sanıklarının duruşması ertelendi

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın duruşması, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanıkların bir kısmının savunması alındı. Duruşmaya yarın tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

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Haber Tarihi: 24 Haziran 2019 Pazartesi 18:17
  1. İstanbul
  2. Gezi Parkı
  3. Gezi Parkı olayları
  4. Gezi Parkı davası
  5. duruşma ertelendi

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  • cihadcihad47 dk önce
    zaman aşımına ne kadar kaldı hakim bey ula devletin çalışma saatlerine hayranım memurlarınıda öyle sorduğum zaman tabi alacaz akşama kadar burada duruyoruz diyolar lakin ula bekçilik yapan biri bile sizin gibi maaş almıyo biraz hakedin dediğim zamanda hopluyolar, dediğim gibi memurluk gelir kapısı olmuş birileri hizmet diye yırtınır diğeri çalışsın enayi der. en azından belediye sistemi ortadan kalksada biraz gerçekten millet hizmet yerine rahat etse her seçim kaybedene bakıyorum millet neden ula bir yıl evvel seçimden dolayı alım yok işler kesat seçim geçsin öyle ula bu ne gardaşım milleti çoban lazım değil aslan gibi baş lazım gerisi bi halta yaramaz kaldır gitsin

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