Gezi Parkı sanıklarının duruşması ertelendi Gazi Parkı olaylarıyla ilgili görülen davanın duruşması, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.

Gezi Parkı odaklı olaylara ilişkin, Anadolu Kültür AŞ Yönetim Kurulu Başkanı Osman Kavala'nın da aralarında bulunduğu 2'si tutuklu 6'sı firari 16 sanığın, "Türkiye Cumhuriyeti Hükümetini ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçundan yargılandığı davanın duruşması, sanık savunmalarının alınmasına devam edilmek üzere yarına ertelendi.



İstanbul 30. Ağır Ceza Mahkemesince Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları karşısındaki salonda yapılan duruşmada, tutuksuz sanıkların bir kısmının savunması alındı. Duruşmaya yarın tutuksuz sanıkların savunmalarının alınmasıyla devam edilecek.

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