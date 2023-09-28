Gezi kalkışmasını övdü yargıyı hedef aldı! Kılıçdaroğlu 'utanç vesikası'nın hakkını verdi

Yargıtay 3. Ceza Dairesi, 8 sanıklı Gezi Parkı davasında, provokasyonun finansörü Osman Kavala'ya verilen ağırlaştırılmış müebbet hapis ile Türkiye İşçi Partisinden (TİP) milletvekili seçilen Can Atalay, Tayfun Kahraman, Mine Özerden ve Çiğdem Mater Utku'ya verilen 18'er yıl hapis cezalarını onadı.

Sosyal medya hesabından açıklama yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Türk yargısını hedef aldı.

Kılıçdaroğlu: Gezi Parkı kararı büyük utançtır

"Bu karar büyük bir utançtır" diyen Kılıçdaroğlu, "Yargıtay, bir demokrasi mücadelesi olan Gezi Parkı Direnişinin, talimatla "suç" gösterilmesi utancına ortaklık etmiştir." dedi.

Sözlerinin devamında, "Unutulmamalıdır ki; Gezi direnişi, demokrasi tarihimizde özgürlüğü haykıran gençlerin gür sesidir." ifadelerini kullanan CHP lideri, "Bu sesi hiçbir güç kısamaz" diye yazdı.

İmamoğlu: Adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz

İBB Başkanı CHP'li Ekrem İmamoğlu da karara tepki gösterdi. X hesabından paylaşım yapan İmamoğlu, "Yol arkadaşım sevgili Tayfun Kahraman'ın da aralarında bulunduğu Gezi Davası sanıklarına verilen cezanın onandığını üzülerek öğrendim. Demokratik hukuk devleti mücadelemizi ve adalet arayışımızı sonuna kadar sürdüreceğiz. Devletin dini adalettir." dedi.

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