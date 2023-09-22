Gezi isyanı, ders kitaplarına girmiş!

Lise son sınıfta okutulan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi ders kitabında, vandalların 2013'te çıkardığı Gezi Parkı isyanı da yer aldı.

Konuya dair Yeni Akit Gazetesi Sorumlu Yazı İşleri Müdürü Ali İhsan Karahasanoğlu dikkat çeken bir yazı kaleme aldı.

Karahasanoğlu'nun bugünkü yazısı...

Milli Eğitim Bakanlığı, 12. Sınıf dersleri arasında yer alan Çağdaş Türk ve Dünya Tarihi dersinin kitabında, 2013 yılındaki gezi isyanının anlatımına da yer vermiş..

2013 gezi isyanı, “Çok sayıda proje ile ülkenin birlik ve bütünlüğüne karşı yapılmış eylemler” olarak tanıtılmış.

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Bu tanıtım, soldan çarklı medya organlarını sersemletmiş..

Diyorlar ki, “Çok sayıda takipçisi bulunan bazı gazetecilerin ve sanatçıların çağrısıyla sayıları artan eylemcilerin, kamu binaları, banka ve dükkanlara zarar verdiği öne sürüldü. Gezi direnişinin finans sektörüne etkisine ilişkin tablo da, kitapta yer aldı.”

Prensip olarak, yakın tarihin tartışmalı olaylarının, ders kitaplarında yer almasını ben de arzu etmem..

Ne olduğu belirsiz, karanlık yönleri ağır basan, tam bir teşhiste bulunamayacağımız olayların, belli bir bakış açısı ile öğrencilere aktarılmasını doğru bulmam.

Bunun yanısıra, o olayların, medya organlarında göz göre göre bambaşka şekilde tanıtılmasını da görmezden gelemem..

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