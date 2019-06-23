0553 313 94 23

Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine kafayı çıkarttı

FETÖ sevici T24, 23 Haziran seçim sonuçlarını Oy ve Ötesi'nin verileri ile paylaşacağını duyurdu. Öte yandan FETÖ ile PKK destekli Oy ve Ötesi grubu ise 31 Mart'tan sonra sessizliğini ilk kez bozarak, sandıklara sahip çıkmalıyız çağrısı yaptı.

23 Haziran 2019 Pazar 17:12
Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine kafayı çıkarttı

 Taha Emre Özdemir  yeniakit.com.tr 

2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ile 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemci olarak yer alan ve hemen her seçimde 'oylar çalındı' yaygarası koparan 'Oy ve Ötesi' adlı grup, ilk kez 31 Mart seçimleri sonrasında sessiz kalmıştı. Sessizliğini bozan 'Oy ve Ötesi' 23 Haziran seçimlerine ilişkin mesajında 31 Mart'a ilişkin ilk kez açıklama yaparken, "31 Mart 2019 seçimleri sonrası İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı seçimlerinin tekrarlanmasına yönelik karar; birçok yönüyle, hukuk güvenliğine zarar verecek ve seçmenler nezdinde seçimlere ilişkin hukuki süreçlerdeki belirliliği ve öngörülebilirliği zedeleyecek pek çok soru işareti yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Oy ve ötesi grubu, geçmiş yıllardaki tüm seçimlerde görev başında olduklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"23 Haziran seçimlerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi asnı demokratik amaçlarla görevimizin başındayız. Bugün de odağımızda seçim sonuçları değil, süreçlerin yasaya uygunluğu ve şeffaflığı var."

FETÖ sevici T24 de seçimlere ilişkin duyuru yaptığı haberinde, FETÖ ve PKK'nın   sosyal medyada tam destek verdiği istihbarat raporlarıyla sabit olan 'Oy ve Ötesi' grubunun verileri ile seçim sonuçlarını an be an aktaracaklarını ifade etti.

Gazeteci Ersin Çelik uyarmıştı!

Gazeteci yazar Ersin Çelik, "Gezi Gözlemcisi" Oy ve Ötesi grubu üzerinden, "Oy hırsızlığı" imasında bulunarak şu uyarıyı yapmıştı:

"“Bu grup; 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemciydi. Her seferinde de ‘oylar çalındı’ dediler. Fakat bir tek geçtiğimiz 31 Mart’ta ortalarda yoktular! Neden acaba?”

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 23 Haziran 2019 Pazar 17:12
  1. İstanbul
  2. Oy ve Ötesi
  3. 23 Haziran seçimleri
  4. FETÖ
  5. PKK

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İş-Kur’dan işverenlere ziyaret
    1. İş-Kur’dan işverenlere ziyaret
    2. Almanya'da tehlike çanları: Terör..
    3. Anka Haber Ajansı seçim sonuçları son..
    4. Kahramanmaraş'ta zincirleme trafik..
    5. İETT duyurdu! Sefer saatleri değişiyor
    6. Binali Yıldırım AK Parti İl..
    7. Pazaryeri’nde yağmur ve şükür duası..
    8. Sivas’ta trafik kazası 1’i ağır 3..
    9. Sandığa giderken hayatını kaybetti
    10. Hindistan'da dini etkinlikte çadır..
    11. Hücre evlerinde enselenen 9 FETÖ'cü..
    12. Altınordu Cengiz Ünder’i takibe aldı!
    13. Anadolu Ajansı saat verdi!
    14. İran'dan İngiltere'ye flaş 'karar..
    15. Terme'deki selin yaraları sarılıyor
    16. Binali Yıldırım, AK Parti İl..
    17. Hamilton Fransa’da kazandı
    18. Binali Yıldırım AK Parti binasında
    19. Sayın abonelerimiz, İstanbul..
    20. Kadın tenisinin yeni bir numarası Barty
    21. Erzurum Kongresi ve Milli Mücadele'nin..
    22. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    23. Canan Kaftancıoğlu ortaya çıktı!
    24. Osmanlı Turan Ocakları Şehitkamil İlçe..
    25. Kağızman’da PKK kaçırdıkları çobanı..
    26. Akçakale Eğitim-Bir-Sen " ilçede..
    27. MHP'den flaş seçim açıklaması!
    28. İran’dan ABD’nin yaptırım kararına..
    29. Kafasına tuğla düşen çocuk ağır..
    30. Beylikdüzü seçim sonuçları 2019 |..
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Yok böyle müdahale! Derede boğulan çocuğu önce sırtına aldı, sonra kalp masajı yaptı
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Agresifliğinin nedeni anlaşıldı! İşte İmamoğlu’nun ortak yayında bahsetmek istemediği “hayalet vakıf”
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Yönetmen Gani Müjde'ye, Fahrettin Altun'dan kapak gibi cevap!
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Binali Yıldırım'dan İsmail Küçükkaya açıklaması: Su kaynattı
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...
    Koluna atılan dikişler hayatını kararttı! Bilekten koltuk altına kadar...

    Günün Karikatürü

    23 Haziran 2019
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    Devlet hastanesinde CHP propagandası!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!
    İşte İstanbul seçim sonuçları!