Gezi gözlemcisi 'Oy ve Ötesi' yine kafayı çıkarttı

2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ile 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemci olarak yer alan ve hemen her seçimde 'oylar çalındı' yaygarası koparan 'Oy ve Ötesi' adlı grup, ilk kez 31 Mart seçimleri sonrasında sessiz kalmıştı. Sessizliğini bozan 'Oy ve Ötesi' 23 Haziran seçimlerine ilişkin mesajında 31 Mart'a ilişkin ilk kez açıklama yaparken, "31 Mart 2019 seçimleri sonrası İstanbul'da büyükşehir belediye başkanı seçimlerinin tekrarlanmasına yönelik karar; birçok yönüyle, hukuk güvenliğine zarar verecek ve seçmenler nezdinde seçimlere ilişkin hukuki süreçlerdeki belirliliği ve öngörülebilirliği zedeleyecek pek çok soru işareti yaratmıştır." ifadelerini kullandı.

Oy ve ötesi grubu, geçmiş yıllardaki tüm seçimlerde görev başında olduklarını belirterek açıklamasına şöyle devam etti:

"23 Haziran seçimlerinde geçmiş yıllarda olduğu gibi asnı demokratik amaçlarla görevimizin başındayız. Bugün de odağımızda seçim sonuçları değil, süreçlerin yasaya uygunluğu ve şeffaflığı var."

FETÖ sevici T24 de seçimlere ilişkin duyuru yaptığı haberinde, FETÖ ve PKK'nın sosyal medyada tam destek verdiği istihbarat raporlarıyla sabit olan 'Oy ve Ötesi' grubunun verileri ile seçim sonuçlarını an be an aktaracaklarını ifade etti.

Gazeteci Ersin Çelik uyarmıştı!

Gazeteci yazar Ersin Çelik, "Gezi Gözlemcisi" Oy ve Ötesi grubu üzerinden, "Oy hırsızlığı" imasında bulunarak şu uyarıyı yapmıştı:

"“Bu grup; 2014 yerel seçimleri, 7 Haziran ve 1 Kasım 2015 genel seçimleri, 2017 referandumu ve 2018 Cumhurbaşkanlığı seçiminde İstanbul’da 33 bin sandıkta gözlemciydi. Her seferinde de ‘oylar çalındı’ dediler. Fakat bir tek geçtiğimiz 31 Mart’ta ortalarda yoktular! Neden acaba?”