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Siyaset “Gezi darbe girişimi değildir” diyenleri dumura uğratacak sözler! Demirtaş bakın ne demişti
Siyaset

“Gezi darbe girişimi değildir” diyenleri dumura uğratacak sözler! Demirtaş bakın ne demişti

Gezi Parkı eylemlerinin halk ayaklanması maskeli darbe girişimi olduğunu söyleyen Gazeteci Mehmet Acet, PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın o dönem yaptığı açıklamayı hatırlattı.

Yeniakit Publisher
2022-04-28 10:55:00 - 2022-04-28 10:58:01
"Gezi darbe girişimi değildir" diyenleri dumura uğratacak sözler! Demirtaş bakın ne demişti

“Yerli Soros” Osman Kavala’nın aldığı ağırlaştırılmış müebbet cezası nedeniyle Gezi Parkı olayları hakkındaki tartışmalar tekrar alevlendi. CHP ve İYİ Parti, AK Parti hükümetine yönelik ilk darbe girişimi olan Gezi Parkı eylemini savunarak yağmacıların sokak eylemlerini meşrulaştırmaya çalıştı.

Muhalefetin tutumu geniş kesimlerin tepkisine neden olurken, yaşananların hükümete karşı bir darbe girişimi değil, tepki göstermek için yapılan masum bir eylem olduğunu savunanlar herkesi güldürdü.

Gazeteci Mehmet Acet, Yeni Şafak’taki köşesinde, Gezi’nin darbe girişimi olmadığını savunanlara PKK’lı Selahattin Demirtaş’ın sözlerini hatırlatarak cevap verdi.

Acet’in bugünkü yazısının ilgili bölümü şu şekilde:

(…)

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun bir aileyi ziyaret edip, elektriği kesilmediği halde kesilmiş gibi davranıp mum ışığı altında görüntü vermesinden, bu durumu ortaya çıkardığı için Enerji Bakanı Fatih Dönmez’e hakaretler yağdırmasından, bu saldırganlığa rağmen Bakan Dönmez’in sükûnetini koruyup belgelerle meselenin iç yüzünü ortaya koymuş olmasından haberdarım.

Gezi davasında çıkan kararları ve bu kararlar üzerine çıkan tartışmaları da izledim.

Şu kadarını söyleyeyim:

Gezi olaylarının halk devrimi süsü verilmiş bir darbe girişimi olduğu fikrinden hiçbir zaman uzaklaşmadım.

Bana inanmayanlara, Selahattin Demirtaş’ın henüz başka yollara sapmadan önce, 31 Temmuz 2013’te CNNTürk yayınında yaptığı “Gezide darbeyi gördüm” başlıklı konuşmasına bakmalarını öneririm.

Demirtaş o konuşmasında gezi olaylarında hükümete karşı darbe amacının güdüldüğünü net bir şeklide söylüyor.

Sonra kendisi de sokaktan medet umdu, benzer girişimlerin aktörleri arasında yer aldı ama bu durum, Gezi olayları yatıştıktan bir ay sonra söylediklerini önemsiz hale getirmez.

(…)

Demirtaş’ın sözleri

Mehmet Acet’in yazısında bahsettiği Selahattin Demirtaş’ın 2013’te yaptığı açıklamalar şu şekilde:

Şöylesine bir hareket içerisine de girildi; Buradan hükümeti devirecek, darbeye doğru götürecek bir halk hareketi çıkarabilir miyiz? Veya bu halk hareketini buraya kanalize edebilir miyiz, diye bir arayış da oldu. Olmadı değil.

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