Gezi artığı sözde sanatçılardan ODTÜ için eylem çağrısı! Yarın harekete geçecekler

yeniakit.com.tr Gezi artıkları pes etmiyor. Her fırsatta hükümeti tehdit eden sözde sanatçı güruhu, ODTÜ’deki eylemleri fırsat bildi. TİP milletvekili Barış Atay, Atay’ın yakın dostu oyuncu Mert Fırat, Müjdat Gezen, Levent Ülgen, Nuri Gökaşan gibi isimler, sosyal medyadan yaptıkları çağrıda, ODTÜ için “direnme” çağrısı yaptı. Gezi artıkları, yarın (14 Temmuz) büyük bir eylem için sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

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Barış Atay: Direnişi büyütüyoruz

TİP Milletvekili, terör destekçisi Barış Atay, Twitter’dan paylaştığı mesajla ODTÜ için yarın sokağa çıkma çağrısı yaptı. “ODTÜ için direnişi büyütüyoruz.” yazan Atay, bu görseli paylaştı:

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Atay’ın yanı sıra, oyuncu Mert Fırat, oynadığı sahtekar karakterleriyle bilinen Levent Ülgen, ağzı bozuk Müjdat Gezen, tiyatrocu Nuri Gökaşan da video yayınlayarak ODTÜ için sözde direniş çağrısı yaptı.

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