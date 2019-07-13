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Gezi artığı sözde sanatçılardan ODTÜ için eylem çağrısı! Yarın harekete geçecekler

Gezi Parkı’nda istediklerini elde edemeyen Türkiye düşmanlarının maşası konumundaki sözde sanatçılar, ODTÜ’deki ağaç eylemini bahane ederek 14 Temmuz’da sokağa çıkma çağrısı yaptı.

13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43

 yeniakit.com.tr  Gezi artıkları pes etmiyor. Her fırsatta hükümeti tehdit eden sözde sanatçı güruhu, ODTÜ’deki eylemleri fırsat bildi. TİP milletvekili Barış Atay, Atay’ın yakın dostu oyuncu Mert Fırat, Müjdat Gezen, Levent Ülgen, Nuri Gökaşan gibi isimler, sosyal medyadan yaptıkları çağrıda, ODTÜ için “direnme” çağrısı yaptı. Gezi artıkları, yarın (14 Temmuz) büyük bir eylem için sokağa çıkmaya hazırlanıyor.

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Barış Atay: Direnişi büyütüyoruz

TİP Milletvekili, terör destekçisi Barış Atay, Twitter’dan paylaştığı mesajla ODTÜ için yarın sokağa çıkma çağrısı yaptı. “ODTÜ için direnişi büyütüyoruz.” yazan Atay, bu görseli paylaştı:

 

Sözde sanatçılardan sözde direniş çağrısı!

Atay’ın yanı sıra, oyuncu Mert Fırat, oynadığı sahtekar karakterleriyle bilinen Levent Ülgen, ağzı bozuk Müjdat Gezen, tiyatrocu Nuri Gökaşan da video yayınlayarak ODTÜ için sözde direniş çağrısı yaptı.

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Haber Tarihi: 13 Temmuz 2019 Cumartesi 14:43
  1. TİP milletvekili Barış Atay
  2. Mert Fırat
  3. Müjdat Gezen
  4. Levent Ülgen
  5. Nuri Gökaşan
  6. ODTÜ
  7. eylem
  8. Gezi Parkı
  9. gezi eylemi

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