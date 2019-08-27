0553 313 94 23

Gezgin arıcılık için mobil kovan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör işbirliği ile ’Tam Otomatikli Yemli Mobil Arı Taşıma Sistemi’ geliştirildi.

27 Ağustos 2019 Salı 13:29
Gezgin arıcılık için mobil kovan

Niğde Ömer Halisdemir Üniversitesi Ayhan Şahenk Tarım Bilimleri ve Teknolojileri Fakültesi ile özel sektör işbirliği ile ’Tam Otomatikli Yemli Mobil Arı Taşıma Sistemi’ geliştirildi.


Hayvansal Üretim ve Teknolojileri Bölüm Başkanı Prof. Dr. Ethem Akyol, bu sistemin dünyada olmadığını söyledi. Akyol sistem hakkında bilgiler vererek; “Arıcılık dünyada yaygın olarak yapılıyor. Özellikle ülkemizde gezginci arıcılık yoğun bir şekilde yapılıyor. Arıcılarımız arılarını normal kovanlardakamyonlara yükleyerek binlerce kilometre yol gidiyorlar. Bu esnada arılar strese giriyor ve arı ölümleri çok fazla oluyor. Belli bir yerlerde konaklamak gerekiyor. Buda arıcılar için ciddi bir ekonomik kayıp iş gücü sorunu oluşturuyor. Konaklama için arıların kamyonlardan indirilip tekrar yüklenmesi gerekiyor. Be geliştirdiğimiz sitem sayesinde arıcılarımız kovanlarını yükleme indirme sıkıntısı olmadan aynı sitem üzerinden hidrolik bir sistemle 2 metreye kadar kaldırıyor. Kamyonun üzerine yerleşiyor. Bir kişi jeneratör ile elektrik üretiyor. Bu hidrolik sistem sayesinde 100 kovan yani 25 çıtalık kovan diğer kovanların 2,5 katı büyüklüğünde 25 çıta arı alan kovanlardan oluşan büyük k bir sistem. Bu sistem sayesinde 1 kişi bu kadar kovanı 20 dakika içerisinde kamyona yüklüyor ve yoluna devam ediyor. İstediği yerde konaklamak istediğinde kamyonun üzerinde yada 20 dakikada arılarını 1-2 gün dinlendirdikten sonra yine 20 dakikada dışarıdan iş gücü aramadan arılarını yükleyip götürebiliyor” dedi.


Bu sistemin diğer bir özelliğinin ise arıların yemlenmesi ve su ihtiyacının otomatik olarak yapılıyor olması olduğunu kaydeden Akyol; “Sistemin üzerinde su tankı bulunuyor ve bu su tankından tüm kovanlara küçük hortumlarla şamandıralı suluklar var. Bu sulara su otomatik olarak gidiyor ve arı tükettikçe suyu aldıkça şamandıradan su geliyor. Arının ihtiyacı yok ise şamandıra otomatik olarak kapanıyor. Arıcılıkta sulama sisteme çok önemlidir. Arıların hastalıklarında ve ihtiyacında önemli şey temiz su. Özellikle tarım alanlarında gübreli su ilaçlı su arıların ölmelerine ve hastalanmalarına neden oluyor. Bu sistem sayesinde arılara temiz su ve arıların dışarıda arazide harcadıkları zamanın büyük bir bölümü de su taşımak için geçiyor. Siz arılara hazır su verirseniz. O harcadığı zamanı bal getirmek için polen getirmek için harcıyor. Dolayısıyla bir zaman tasarrufu sağlamış oluyoruz. Bu kovanlar normal standart kovanlara göre 2 veya 3 kat daha fazla bal alınıyor. Bu sistemülkemizde ve dünya da olmayan bir sistem. İlk defa üniversitemiz ve özek sektör işbirliği ile geliştirildi.Arıcılarımıza ciddi avantajlar sağlasın diye böyle bir sistem üzerinde çalıştık ve çalışmalarımız devam ediyor” şeklinde konuştu.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 27 Ağustos 2019 Salı 13:29
  1. bilim

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Cep telefonu almaya gelip, sadaka kutusunu çaldı
    1. Cep telefonu almaya gelip, sadaka..
    2. Hırslı olmak avantaj mı dezavantaj mı?
    3. ABD’ye anlam yüklü mesaj! Erdoğan ve..
    4. Aydın'da 127 düzensiz göçmen yakalandı
    5. ’’Azospermi hastaları da bebek sahibi..
    6. "Urartu Müzesi" 9 yıl sonra yeni..
    7. İranlı vekillerden Ruhani'ye Trump'la..
    8. Kızılay'dan 'suç duyurusu' açıklaması
    9. "Balyoz'da kumpas" davası
    10. Fenerbahçe'de ayrılık! Tecrübeli file..
    11. İŞKUR MEB alımları MEB İŞKUR danışma..
    12. Darıca Belediyesi’nden hurda sandal..
    13. TSO, logo tasarım yarışması..
    14. Basketbol: Atlas Challenge Turnuvası
    15. Gezgin arıcılık için mobil kovan
    16. Başkan Sayan Ahlat Avrasya Kültür..
    17. Yaş üzüm alımları sürüyor
    18. Mahalleye dönüşen orman köylerinde..
    19. Ricardo Quaresma'ya Süper Lig'den iki..
    20. Sivas’ta parklar yenileniyor
    21. Antalya’da metruk binada yangın
    22. Galatasaray Spor Kulübü Denetim..
    23. Başpehlivan babanın basketçi oğlunun..
    24. Kırşehir AEÜ’si mükemmellik ödülüne..
    25. Bebeği emzirmeden kesme sürecine dikkat
    26. Türk Kızılaydan İçişleri Bakanlığının..
    27. Alanyasporlu Sural’ın öldüğü kazada..
    28. Borsa ilk yarıda düştü
    29. Trump'ın DEAŞ'lıları geri gönderme..
    30. Jandarmadan kaçak kazı operasyonu: 2..
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Metin Külünk'ten kritik uyarı: Bunu hesabını asla veremezler
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Davutoğlu ve Bahçeli arasında gizli görüşme! "Konu Erdoğan'dı"
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Nihat Genç'ten Kemalistleri çıldırtacak sözler: Keşke bu eşcinsel gibi...
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Ezana küfretti Akit’i yasaklattı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı
    Kulisleri hareketlendiren iddia: ABD, AK Parti'yi parçalamaya kararlı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Cumhurbaşkanlığı danışmanlarından CHP'li Faik Öztrak’a zehir zemberek sözler!
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’
    Eski MİT Müsteşar Yardımcısı Davutoğlu’na seslendi! ‘Açıklaman gerekir’