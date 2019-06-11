0553 313 94 23

Gezgin arıcılar sorun yaşıyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kışladıktan sonra yola çıkangezgin arıcılar, Kızılırmak havzası yer alan Osmancık’ta arıları dinlenmeye aldı.

11 Haziran 2019 Salı 09:09
Gezgin arıcılar sorun yaşıyor

Aydın’ın Sultanhisar ilçesinde kışladıktan sonra yola çıkangezgin arıcılar, Kızılırmak havzası yer alan Osmancık’ta arıları dinlenmeye aldı.


Aydın bölgesi arının kış dinlemesine uygun olduğunu belirten Ordulu gezgin arıcı Yunus Kuran, gezgin arıcıların ilk durağımız Menderes havzası Aydın ve yöresi olduğunu, ikinci durağın Kızılırmak havzası ve son olarak ta Erzurum yöresi yaylalarda son bulduğunu ifade etti.


Yıl boyunca 3 ayrı yerde konakladıklarını belirten Kuran, ”Arıların ilk bakımlarını Aydın’da yaparken ana üretimin de yapıldığı gibi arı bölmeleri yapılır ve biraz da arı güçlendirilir. İkinci etapta arı yıpranmaması için fazla yol yapılmadan Orta Anadolu Kızılırmak havzasında arı güçlendiği gibi dinlenir ve bal yapmaya başlar. Daha sonra asıl arının bal yapması için Erzurum ve yöresinde yaylara çıkılır ve burada asıl bal sağımları yapılır. Biz gezginci arıcılar olarak en büyük sorunumuz ulaşım sorunudur. Nakliyeler çok maliyetli ve bütçemizi zorluyor. Bir kırkayak kamyon ya da tır korse ile Aydın’ın Sultanhisar ilçesinden Çorum’un Osmancık ilçesine kadar ki nakliye 4 bin 500 TL’ye mal oluyor. Arı nerede biz oradayız. Yerleşik bir yaşantımız yok. Bir kırsal alanda konaklama da risk taşıdığı gibi bize ayrıca maliyet yazmaktadır Sigorta yaptırıyoruz ancak maliyetler yüksek olunca sigorta birimlerini ödemede aksaklıklar yaşanıyor. İşleri çevirmek için bankalardan kredi çekiyoruz. Bal üretimi her mevsim olmadığından banka ödeme taksitlerinde aksamalar yaşanınca da icralıklar ile karşılaşıyoruz.” diye konuştu.


Bal fiyatlarında yaşanan istikrarsızlıklardan arıcıların olumsuz etkilendiğini savunan Kuran, gezginci arıcılar olarak nakliye esnasın da zayiatlar yaşandığını ifade ederek, bazı hazarları kendi imkanları ile gidermeye çalışırken kovanlarda ki çatlak ve kırılmalar olması halin de marangozlara tamire götürdüklerini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Haziran 2019 Salı 09:09
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    İran New York Times muhabirinin gazetecilik faaliyetlerini yasakladı
    1. İran New York Times muhabirinin..
    2. Posof Savaşır köyünde heyelan
    3. Çin’de sel 2 milyon kişiyi etkiledi: 7..
    4. RTÜK iddialara cevap verdi! ‘Dizi o..
    5. Koç, CHP’yi de vergiyi de uçurmuş
    6. Borsa güneyükselişle başladı
    7. Kanada’de tek kullanımlık plastikler..
    8. Dışarıdan harabe ama içerisi tarih..
    9. Kırklareli’de 7 günde 96 kişi kaçak..
    10. İcradan satılık hastane
    11. Başkan Dr. Mustafa Palancıoğlu,..
    12. "Gülen o isimle anlaşamayınca intihar..
    13. (Özel) 10 saniyede 10 bin TL’lik vurgun
    14. Sudan’da, protestoculara şiddet..
    15. Gram altın 246 lira seviyelerinde
    16. Başhekim Gezer’den uyarı: Yiyeceklerde..
    17. Endemik bitkiler, doku kültürü..
    18. A Milli Erkek Voleybol Takımı'nın..
    19. Kalaycılıkta rüzgar tersine döndü
    20. Hidayet Dede’nin hayat mücadelesi;..
    21. İGDAŞ'tan Saadet'in adayına yalanlama!
    22. Mar Ahron Manastırı tarihe ışık tutuyor
    23. Kaçak elektrikle bitcoin madenciliğine..
    24. NetWork'ten yaz stili
    25. Kara Kuvvetleri Komutanlığında..
    26. (ÖZEL) Silivri Kadın Kapalı Cezaevinde..
    27. Dolar/TL, 5,7740 seviyesinde işlem..
    28. Netanyahu karman çorman! “Atom bombası..
    29. Balıkadamlar Gökpınar’da yetişiyor
    30. Kilis Belediyespor yönetiminden Vali..
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Talha Uğurluel'in rotasını FETÖ bozdu
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    Bu fotoğrafa rağmen İsmail Küçükkaya seçildi!
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İzlanda çark etti! İşte rezalete ilişkin açıklama…
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İran'dan dikkat çeken S-400 açıklaması!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!
    İzlanda’da uzatılan fırça 10 yıllık skandalı ortaya çıkardı!

    Günün Karikatürü

    11 Haziran 2019
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Dolar yere çakıldı! İşte son rakamlar...
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı
    Fatih sondaj gemi personeline tutuklama emri çıkarıldı