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Gezen tavuk mutlu tavuk

Gezen tavukların, fabrika tavuklarından daha sağlıklı olduğu bilinen bir gerçektir. Siz de eğer tavuk besliyorsanız mutlaka tavuğunuzun rahatlıkla hareket edebileceği alanlar oluşturun.

15 Kasım 2018 Perşembe 15:24
Gezen tavuk mutlu tavuk

Gezen tavuk, gerginlikten uzak, tabir caizse "mutlu tavuk"tur. Her canlı için yaradılıştan huzur ve mutluluk bedenleri ve nesilleri için sağlık ilacıdır. Sağlıklı tavuğun yumurtası, fabrika tavuklarının yumurtasına asla benzemez. Kıyas dahi kabul etmez. Kümesteki tavuk ondan bir kademe daha sağlıklıdır ama sonuçta o da dar bir alandadır. Tamamen serbest bıraktığınızda bahçenizi eşeleyip deşelemelerinden bîzar iseniz, kümesi fotoğraftaki gibi büyütebilirsiniz. Hatta bu tel koridorları seyyar yaparsanız. Tavuğun gübrelediği yerleri bir sonraki sebze dikimi için kullanırsınız.

Gelelim o garip sehpaya.. Dikkatle baktıysanız onun kullanılmış tahta askılıklar olduğunu farketmişsinizdir. Nasıl yapıldığını anlatmamıza herhalde lüzûm yok!

Haber Tarihi: 15 Kasım 2018 Perşembe 15:24
  1. Gezen tavuk
  2. Sağlıklı tavuğun yumurtası
  3. fabrika tavuklarının yumurtası
  4. Kümesteki tavuk
  5. sehpa
  6. tahta askılıklar

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