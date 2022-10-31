Geyve Belediye Başkanlığı sabıta memuru alıyor

Basın İlan Kurumu ilan portalı ilan.gov.tr’deki ilana göre yapılacak sözlü sınav ve uygulamalı sınava katılabilmeleri için;

1. Adaylar, yukarıda sayılan başvuru belgelerini 12.12.2022 - 16.12.2022 tarihleri arasında saat 17:00’a kadar (Sadece mesai günlerinde saat 09.00-17.00 arasında) Camikebir Mahallesi Cumhuriyet Meydanı Belediye Hizmet Binası No: 8 Geyve / SAKARYA adresinde Geyve Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne teslim etmeleri gerekmektedir.

2. Başvurular şahsen yapılacaktır. Posta ile veya diğer şekillerde yapılan başvurular kabul edilmeyecektir.

3. Eksik bilgi ve belgelerle ya da nitelikleri uygun olmadığı halde yapılan başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.

4. Adayların boy ve kilo ölçümleri şahsen başvuru sırasında Belediyemizce yapılacaktır.

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