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Aktüel Geyve ayvasında hasat zamanı
Aktüel

Geyve ayvasında hasat zamanı

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar: - "İlçemizde bu yıl ortalama 70 bin ton ayva üretimi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 25 bin tonu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor"

Yeniakit Publisher
2020-09-29 17:59:19 -
Geyve ayvasında hasat zamanı

SAKARYA (AA) - Sakarya'nın Geyve ilçesinde "sarı elmas" olarak adlandırılan ve birçok ülkeye ihraç edilen ayvanın hasadına başlandı.

Geyve Ziraat Odası Başkanı Süleyman Pınar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ayvada bu yıl verimin yüksek olduğunu söyledi.

Ayvaların yarısının daha ağaçtayken alıcı bulduğunu belirten Pınar, "İlçemizde bu yıl ortalama 70 bin ton ayva üretimi bekliyoruz. Bunun yaklaşık 25 bin tonu Avrupa ülkelerine ihraç ediliyor, kalan kısım iç piyasada satışa sunuluyor. Geyve ayvasına talep yüksek. Bu yılki verimi ileriki dönemlere de taşımak istiyoruz." diye konuştu.

- "Çok güzel ürün çıkarıyoruz"

Doğantepe Mahallesi Muhtarı Halit Doğan da bu yıl ayva üretiminin çok iyi olduğunu dile getirerek, "Çiftçimiz çok memnun, fiyatlardan da memnun. Ayvamız gerçekten çok kaliteli, çok güzel ürün çıkarıyoruz." dedi.

Üretici Serkan Tıngır da yaklaşık 150 ton ayva yetiştirdiğini söyledi. Tıngır, "Ayvamızın yüzde 80'lik kısmı ihracata gidiyor. Sarı elmasımızı ağırlıklı olarak Rusya, Katar, Almanya, Fransa, Sudan ve Kuveyt gibi ülkelere gönderiyoruz. Bütün Avrupa ülkelerine gidiyor ama en çok gönderdiğimiz ülkeler bunlar." ifadelerini kullandı.

Tıngır, Geyve ayvasının lezzet açısından diğerlerinden farklı olduğunu belirterek, "Yemesi çok güzel, reçeli oluyor, kolonyası, marmelatı, meyve suyu, her şeyi var." dedi.

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