'Geyve ayvası' çiftçiyi sevindirdi

Sakarya'nın Geyve ilçesinde üretilen ve lezzetiyle ünlenen "Geyve ayvası", yüksek rekoltesi ve kalitesiyle üreticinin yüzünü güldürdü.

Geyve'de ana geçim kaynakları arasında yer alan ayva, işçiler tarafından hasat edilmeye başlandı. Toplanan ayvalar, işçiler tarafından bahçede kalitesine göre ayrılarak iç piyasa ve ihracat için hazır hale getiriliyor.

İç piyasanın yanı sıra Hollanda, Almanya, Katar ve Rusya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülkeye ihraç edilen ayvanın pazar payı her geçen yıl artıyor.

Bu yıl yaklaşık 13 bin dekar alanda üretilen ve 70 bin ton rekolte beklenen ayva, üreticiyi memnun etti.

Festivallerle daha fazla ülkeye ulaştırılması hedeflenen Geyve ayvasının marka tescili yapıldı, coğrafi işaret belgesi için çalışmalar sürüyor.

Geyve ayvası, sulu ve sert meyve yapısı, tadındaki şeker, asit oranındaki denge dolayısıyla tüketici tarafından daha çok tercih ediliyor.

"Kalite ve rekolte vatandaşın yüzünü güldürecek"

Geyve Belediye Başkanı Murat Kaya, AA muhabirine, ilçede ayva hasadının başladığını söyledi.

Kaya, geçen yıllarda yaklaşık 65 bin ton olan ayva rekoltesinin çalışmalarla arttığını aktararak, "Son 3 yılda belediyemizin yaptığı faaliyetlerden sonra özellikle marka tescili, fuarlar, tanıtım ve festivallerin ardından 3 yılda 2 bin 800 dönüm atıl duran veya elma bahçesi olan alan ayva bahçesine çevriliyor. Dönümünden 5-5,5 ton ayva ürünü alınmakta. Toprağımız, havamız, suyumuz ayvaya oldukça müsait olduğundan neredeyse bahçelerimizin yarıdan fazlası ayva bahçesi haline gelmeye başladı. Bu da her geçen gün rekoltenin artmasını sağlıyor." diye konuştu.

Ayvanın sadece elle toplanabildiğini dile getiren Kaya, ayvaların dalından koparılmasının ardından bahçede işçiler tarafından kalitesine göre ayrılıp kasalara yerleştirildiğini, buradan da soğuk hava depolarına kaldırılıp belli bir süre muhafaza edildikten sonra pazara sunulacağını kaydetti.

Geçen yıllarda ilçeden birçok ülkeye ayva gönderildiğini belirten Kaya, "Birinci kalite ayvalarımız buradan yurt dışına gönderiliyor. Bu yıl kalitenin iyi olduğunu biliyoruz. İyi bir kalite ve rekolteden dolayı inşallah vatandaşımızın yüzü gülecek. Ayvalarımız geçen yıl Rusya, Katar, Almanya ve Rusya'ya gitti, bu yıl da farklı ülkelere gönderilecek." dedi.

Kadınlara iş imkanı sağlanıyor

İşçilerden Kevser Solak (55) da kadınların erkeklere yardım etmek ve aile bütçesine katkı sağlamak için ayva hasadında çalıştığını söyledi.

Geyve'nin ayvasının meşhur olduğunu ve hasadının 1,5 ay sürdüğünü aktaran Solak, "Evde neden boş boş oturalım, neden bu fırsatı kaçıralım? Günlük yevmiyemiz 80 lira. Biz alışkınız, çocuk yaştan beri bu işle uğraşıyoruz. Sabahtan akşama kadar buradayız. İş bize zor gelmiyor, evde oturduğumuz zaman zor geliyor, hastalanıyoruz ama çalıştık mı bizim için bir spor sayılıyor, buradan eve gittiğimizde de yemeğimizi yapıyoruz, işlerimizi hallediyoruz." ifadelerini kullandı.