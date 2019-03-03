Gevrek’ten ‘VAR’ tepkisi

Evkur Yeni Malatyaspor Kulüp Başkanı Adil Gevrek, Spor Toto Süper Lig’in 24. haftasında 2-0 kaybettikleri Medipol Başakşehir karşılaşmasının ardından gazetecilere yaptığı açıklamada, “VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabi hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturdu” dedi.

Bugün kendilerine karşı büyük adaletsizlik yapıldığını savunan Gevrek, "Bugün olmayan bir penaltı verildi. Ben kararı bütün Türkiye kamuoyuna bırakıyorum. VAR’a gidilmiyor, hiçbir şekilde VAR’ın başındaki hakemler uyarmıyor mu? Bu yapılanlar haksızlıktır. Şimdi burada konuşacaksın, niye konuştun diye ceza kesecekler. O zaman susalım koyun gibi konuşmayalım. Bütün bu futbolcuların, şehrin emeği bir kişi tarafından çalınsın. Bu artık yeter” şeklinde konuştu.

VAR’ın olması gerektiğini her zaman söylediklerini hatırlatan Gevrek, "VAR sistemi doğru kullanılmıyor. İlk senesi hataları olabilir dedik, mutlaka tabi hataları olabilir. Hakemler de hata yapabilir ama bugün VAR sistemine başvurulmaması bizim kafamızda soru işareti oluşturuyor. Gerçekten bugüne kadar hep sustuk konuşmadık. Hakemler hakkında konuşmayalım, hakemlerimizdir dedik hata yapabilirler dedik. Ama bugünkü hata o kadar bariz bir hata ki, baktığınız zaman yorumcular yorumlayacaklar. Kamuoyu yorumlayacak. Baktığınız zaman bunun penaltı olmadığını bütün Türkiye biliyor” diye konuştu.