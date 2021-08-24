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Ekonomi Geven balındaki rekolte artışı yüzleri güldürdü
Ekonomi

Geven balındaki rekolte artışı yüzleri güldürdü

Adıyaman’ın Sincik ilçesinde üretilen tescilli geven balındaki rekolte artışı üreticiyi sevindirdi.

Yeniakit Publisher
2021-08-24 09:47:00 -
Geven balındaki rekolte artışı yüzleri güldürdü

Tarım ve Orman İl Müdürlüğü Koordinasyon ve Tarımsal Veriler Şube Müdürü Gaffar Tuncer, ülke genelinde kuraklık yaşanmasına rağmen arıcılık alanında iyi bir dönem geçirdiklerini söyledi. Tuncer, “Tarımsal alanda yaşadığımız kuraklık, bal verimini olumsuz etkilemedi aksine üretimde artışlar bekliyoruz” dedi. Adıyaman genelindeki arıcılık ve bal üretimi hakkında bilgi veren Tuncer, “2020’de il genelinde 63 bin 450 kovandan 631 ton bal aldık. Bu yılki veri çalışmalarımız henüz devam ediyor ama geçen yıla göre bu yıl yüzde 15 artış bekliyoruz” diye konuştu.

Binlerce arılı kovan

Sincik Tarım ve Orman Müdürü Özgür Akar da ilçenin gelir kaynaklarından en önemlisinin arıcılık olduğunu ifade etti. Bu yıl Arıkonak köyünde bal hasadına başladıklarını dile getiren Akar, şunları belirtti: “İlçede tarımsal alanın az olması nedeniyle vatandaşlar balcılıkla geçimini sağlıyor. Burada büyük ve küçükbaş hayvancılık ile arıcılık faaliyetleri yürütülmektedir. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüze kayıtlı 35 bin arılı kovan varlığımız bulunmaktadır. Arıcılarımız bu sezon rekoltede geçen yıla göre artış bekliyor. Arıcılık faaliyetlerine çeşitli projelerimizle devam ediyoruz.” Arıcı Muhtar Mehmet Işık ise “Bu yıl köyümüzde hasada başladık, rekolte yüksek. İstediğimiz verimi inşallah alacağız. Balımız tamamen organik olduğu için il dışından ve yurt dışından sipariş alıyoruz” şeklinde konuştu.

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