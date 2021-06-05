Getir’in değeri 7.5 milyar doları aştı

Dünyada bir ilki 2015 yılında Türkiye’de başlatarak ortalama 10 dakikada market ürünlerini kullanıcılarla buluşturan Getir, mart ayında üçüncü yatırım turunu 300 milyon dolarla tamamlamış ve unicorn listesine giriş yapmıştı. İki ay sonra dördüncü turunu da noktalayan platform, 555 milyon dolarlık yeni yatırımla değerini 7 milyar 500 milyon doların üzerine taşıdı.

Son turda mevcut fonlardan Sequoia Capital ve Tiger Global Getir’e yatırımlarını sürdürdü. Silver Lake, DisruptAD ve Mubadala Investment Company ise yeni yatırımcılardan bazıları oldu.

Getir Kurucusu Nazım Salur; “Şirketimizce ulaşılan değer, 10 dakikada teslimat gibi orijinal bir fikrin teknoloji harmanlandığında dünyada nasıl bir ilgi uyandırdığını gösteriyor. Bu aslında Türkiye’den de yeni teknolojik iş modellerinin çıkabileceğinin de göstergesi. Yeni kaynak ile hem Türkiye’deki işlerimizi daha hızlı büyütmeye hem de yeni ülkelerde bu iki heceli Türkçe kelimeyi sevdirmeye devam edeceğiz” dedi.