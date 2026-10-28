GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın: Bir işletmenin gerçek başarısı insanların hayatına değer kattığıyla ölçülmeli

İş geliştirme, networking, B2B görüşmeler, eğitim ve atölye programları, proje ve çalışma grupları ile iş dünyasına değer üreten bir yapı olarak faaliyet gösteren Gebze Ticaret ve İş Geliştirme Derneği’nin (GETİP) Türkiye Halk Bankası’nın ana sponsorluğunda düzenlediği Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni’nde aile dostu, çalışma kültürüne değer katan ve örnek uygulamalarıyla öne çıkan kurumlar ödüllendirildi. Farklı sektörlerden kurumların katılımıyla gerçekleştirilen ödül töreni İş dünyasının önde gelen temsilcilerini, kurum yöneticilerini, insan kaynakları profesyonellerini, kamu temsilcilerini ve akademisyenleri buluşturdu. GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, aile dostu işletmecilik anlayışının bir tercih olmaktan çıkıp iş dünyamızın ortak kültürü hâline gelmesini arzu ettiklerini belirterek, “Bir işletmenin gerçek başarısı, yalnızca ne kadar kazandığıyla değil, kaç insanın hayatına değer kattığıyla da ölçülmelidir. GETİP olarak aile dostu işletmecilik vizyonunu iş dünyasına kazandırmayı hedefliyoruz” dedi.

“Şirketlerde başarısının sırrı yalnızca sermaye değildir”

Törenin açılışında konuşan T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, çalışma hayatının şartlarının, ailelerimizin birlikte geçirdiğimiz zamanı, çocuklarımızla kurduğumuz ilişkiyi ve aile içindeki sorumlulukların paylaşımını doğrudan etkilediğine dikkat çekti. Bir iş yerinin aile dostu olmasının, sadece çalışanlarına sunduğu birtakım kolaylıklardan ibaret olmadığını ifade eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Aile dostu iş yeri; çalışanını ailesiyle, sorumluluklarıyla ve ihtiyaçlarıyla birlikte gören iş yeridir. Aslında bu anlayış, bizim medeniyetimize hiç de yabancı değildir. Asırlar öncesine dayanan Ahilik teşkilatı, ticareti ahlakla, emeği kardeşlikle bir araya getirmişti. Ahilikte usta, çırağına yalnızca zanaatını öğretmezdi. Onu bir evlat gibi yetiştirir, yuvasını kurana kadar yanında olurdu. Bugün bu salonda o geleneğin yeni nesil temsilcilerini görüyorum. Kurucusunun emeğini ikinci, üçüncü kuşağa taşıyan aile şirketlerimizi görüyorum. Nesilden nesile geçen bir emanetin nasıl büyüdüğünü görüyorum. Bu şirketlerin başarısının sırrı yalnızca sermaye değildir. Sırrı; güvendir, vefadır, ailenin değerleriyle büyümektir. Ailenin değerleriyle büyüyen şirket, kuşaklar boyu ayakta kalır. Ve böyle şirketlerin çoğaldığı bir ülkede, devletin de yolu açılır, gücü artar” şeklinde konuştu.

Aile kavramının bir sosyal politika başlığı olmasının ötesinde milletimizin bir varoluş meselesi olduğuna da dikkat çeken Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan, aileye her zaman bu gözle baktı. Ailenin derdini devletin derdi bildi, yuvaların huzurunu milletin huzuru saydı. Ve 2025 yılını Aile Yılı ilan ederek bu inancı milletimizin ortak davası yaptı. Biz de Bakanlık olarak, güçlü politikalarla doğumdan yaşlılığa, ailenin hayatına dokunan her alanda çalışmaya devam ediyoruz. Fırsatları çoğaltan, dayanıklılığı kalıcı kılan bir “aile dostu ekosistem” inşa etmeye gayret ediyoruz. Toplumun tüm kesimlerine aile kurumunun gücünü yeniden hatırlatan çalışmalar yürüttük” dedi. Aile ve Gençlik Fonuyla sağladıkları maddi destek, hibe ve eğitimlerle yuva kurma hayali taşıyan gençlerin yanında olduklarını ifade eden Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “2.049 kurumun katkısıyla; ailelere ve gençlere doğrudan temas eden hizmetleri yaygınlaştırdık. 190 belediyemizle 284 destek paketiyle gençlerimizin evlilik yolculuklarında yanında olduk. Öte yandan çalışan annelerin doğum iznini 16 haftadan 24 haftaya, babalık iznini 2 haftaya çıkardık. Hem kadın hem erkek memurların, çocukları ilköğretim çağına gelene kadar yarım zamanlı çalışma imkânı getirdik. Kamu kurumlarında başlattığımız kreş seferberliğiyle aile-iş yaşamı dengesini güçlendirmek için önemli bir adım attık. 2026-2035 dönemini kapsayan “Aile ve Nüfus 10 Yılı”nda da aileyi ve dinamik nüfusu koruyan bu kazanımları uzun vadeli politikalarla daha da yaygınlaştıracağız” diye konuştu.

Güçlü bir aile yapısı kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale gelir

Bu yolda devletin tek başına yürüyemeyeceğini, güçlü bir aile yapısının ancak kamu ile iş dünyası omuz omuza verdiğinde kalıcı hale geleceğini vurgulayan Bakan Mahinur Özdemir Göktaş, “Bu salondaki her işverene buradan bir çağrıda bulunmak istiyorum. Fabrikanızda bir kreş açtığınızda, mesai saatlerini bir annenin ihtiyacına göre düzenlediğinizde bir hayatı kolaylaştırırsınız. Yeni baba olan çalışanınıza bir imkân sunduğunuzda bir yuvayı ayakta tutmuş olursunuz. Devlet yolu açar; iş dünyasıyla, yerel yönetimlerle, sivil toplumla o yolu birlikte yürürüz” dedi.

Güçlü aile, güçlü toplum

Törende yaptığı konuşmasında bir ülkenin gücünün yalnızca ekonomisiyle, sanayisiyle ve teknolojisiyle ölçülmediğini belirten GETİP Yönetim Kurulu Başkanı Sevim Aydın, bir ülkenin gerçek gücünün yetiştirdiği nesillerde, koruduğu değerlerde ve geleceğe taşıdığı aile yapısında saklı olduğunu kaydetti. Sevim Aydın, “Bugün ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli değerlerin başında aile kurumumuz gelmektedir. Aile yapımızı korumak, gençlerimizin geleceğe güvenle bakmasını sağlamak ve gelecek nesillere daha güçlü bir Türkiye bırakmak hepimizin ortak sorumluluğudur. Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın liderliğinde 2025 yılının Aile Yılı ilan edilmesi ve 2026–2035 döneminin Aile ve Nüfus On Yılı olarak belirlenmesi, aile kurumuna verilen önemin en güçlü göstergelerindendir. Bu kıymetli vizyon için Sayın Cumhurbaşkanımıza, bu vizyonu büyük bir özveriyle hayata geçiren Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanımız Sayın Mahinur Özdemir Göktaş’a ve değerli ekibine şükranlarımı sunuyorum” şeklinde konuştu.

İşletmelerin başarısı, insan hayatına kattığı değerle ölçülmelidir

Güçlü aileler oluşturmanın yalnızca ailelerden fedakârlık beklemekle mümkün olmadığını söyleyen Sevim Aydın, “Gençlerimizin güvenle yuva kurabildiği, annelerimizin çalışma hayatından kopmadan çocuklarını büyütebildiği, babalarımızın ailelerine daha fazla zaman ayırabildiği bir toplumsal yapıyı hep birlikte inşa etmeliyiz. İşte bugün gerçekleştirdiğimiz Aile Dostu İşletmeler Ödül Töreni, bu anlayışın iş dünyasındaki somut bir yansımasıdır” dedi. Artık işletmelerin başarısının yalnızca üretimle, ihracatla ve kârlılıkla değerlendirilemeyeceğini vurgulayan Sevim Aydın, “Bir işletmenin gerçek başarısı, yalnızca ne kadar kazandığıyla değil, kaç insanın hayatına değer kattığıyla da ölçülmelidir. Çalışan annelerin yanında olan, babaların ailelerine zaman ayırmasını destekleyen, gençlerin aile kurmasını kolaylaştıran her işletme, aslında Türkiye’nin geleceğine yatırım yapmaktadır. Biz GETİP olarak aile dostu işletmecilik anlayışının bir tercih olmaktan çıkıp iş dünyamızın ortak kültürü hâline gelmesini arzu ediyoruz” dedi.

Türkiye Yüzyılı birlik ve beraberliğin yüzyılıdır

Türkiye Yüzyılı vizyonunun yalnızca güçlü bir ekonomi, büyük yatırımlar ve teknolojik gelişmelerden ibaret olmadığının da altını çizen Sevim Aydın, “Türkiye Yüzyılı; aynı zamanda güçlü ailelerin, sağlam değerlerin, birlik ve beraberliğin yüzyılıdır. Çünkü aile, bir milletin hafızasıdır. Aile, geçmişimizi geleceğimize bağlayan en güçlü köprüdür. Sevgiyi, saygıyı, merhameti, dayanışmayı ve vatan sevgisini öğrendiğimiz ilk yerdir. İnanıyoruz ki Türkiye Yüzyılı’nın en sağlam temeli güçlü aileler, en büyük güvencesi ise iyi yetişmiş nesillerimiz olacaktır. Bugün burada ödüllendirdiğimiz işletmelerimizin bu anlayışın yaygınlaşmasına öncülük edeceğine yürekten inanıyorum” dedi.

Ödüller sahiplerini buldu

Törene T.C. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş’ın yanı sıra Kocaeli Valisi İlhami Aktaş ve TBMM Güvenlik ve İstihbarat Komisyonu Başkanı, Kocaeli Milletvekili Veysel Tipioğlu da katıldı. 19 kategoriden oluşan ödüllerde Aile ve Spor Değerlerine Katkı Ödülü’nü Türkiye Voleybol Federasyonu alırken, Aile Dostu Futbol Vizyonu ve Toplumsal Dayanışma Ödülü’nü Yüksekova Kadın Futbol Kulübü, Aile ve Ekonomik Kalkınmaya Katkı Ödülü’nü ise Halkbank aldı. Bu kapsamda Aile Değerleri ve Turizmde Misafirperverlik Ödülü DoubleTree by Hilton Tuzla’ya, Aile ve Toplumsal Duyarlılık Vizyon Ödülü Buğday Tanesi’ne, Aileye Vefa ve Millî Değerler Ödülü Gaziler Derneği’ne, Aile ve Gelecek Nesiller İçin Eğitimde Akademik Vizyon Ödülü Gebze Teknik Üniversitesi’ne, Aile ve Toplum Sağlığında Kurumsal Liderlik Ödülü Academic Group’a, Aile Dostu Şehir Vizyonu Ödülü Kocaeli Büyükşehir Belediyesi’ne, Aile Şirketlerinde Kuşaklararası Başarı Ödülü Tayaş Gıda San. Tic. A.Ş.’ye, Aile Değerlerini Yaşatan Marka Ödülü Kiğılı’ya, Aile Odaklı Çalışma Kültürü Ödülü Bekap’a, Aile Dostu Kurumsal İşletme Liderliği Ödülü MG Gülçiçek, , Aile Dostu Kamu Kurumu Ödülü Gebze Belediyesi’ne, Aile Değerlerine Bağlı Girişimcilik Ödülü Komagene’ye, Aile Dostu Sosyal Sorumluluk Liderliği Ödülü ZE Holding’e, Aile Dostu Operasyonel Liderlik Ödülü Fatih Vinç A.Ş.’ye, Aile Değerleriyle Büyüyen Marka Ödül Kar Porselen’e, Aile Değerleriyle Üretim ve Büyüme Ödülü Yoldere Grup’a verildi.