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GETHAM’da sıra dışı etkinlik

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca finanse edilen Gaziantep AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla, 6 grubun “tasarım” kampına girdiği “AutoMechaton”yapılan açılış töreniyle başladı.

28 Haziran 2019 Cuma 16:33
GETHAM’da sıra dışı etkinlik

Gaziantep Ticaret Odası bünyesinde faaliyetlerini sürdüren ve Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonunca finanse edilen Gaziantep AB Bilgi Merkezi organizasyonuyla, 6 grubun “tasarım” kampına girdiği “AutoMechaton”yapılan açılış töreniyle başladı.


Gaziantep AB Bilgi Merkezi yürütücülüğünde, TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu ve GETHAM iş birliğiyle düzenlenen etkinlik kendi alanında Gaziantep’te bir ilk olma özelliği taşıyor.


“AutoMechaton” etkinliğinde 3 gün boyunca kamp yapacak gruplar final gününde otomotiv sektörüne yönelik yenilikçi tasarımlarının sunumunu gerçekleştirecek. Jürinin kararıyla birinci olan gruba da 2 bin 500 TL ödül verilecek.


Etkinliğin açılış töreninde konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı ve GETHAM Yönetim Kurulu Başkanı Uğur Acıoğlu, böyle bir etkinliğin Gaziantep’te ilk kez gerçekleştirildiğini ve otomotiv sektöründe yenilikçi fikirlere ihtiyaç duyduklarını dile getirdi.


Gelecek için gençlere hayal kurdurmaları gerektiğini vurgulayan Acıoğlu, “Bizim zamanımızda farklı bir iş yaptığımızda, bir fikir ürettiğimizde icat çıkartmayın derlerdi. Bugün tam tersini söylüyoruz. İcat çıkartın, hayal edin arkadaşlar. Biz bunun için hayallerinizle buraya, GETHAM’a gelin diyoruz. Burada her türlü imkân sizlere sunuluyor. Hayalinizle gelin, ürününüzle gidin anlayışını benimsiyoruz ” dedi.


TOBB Gaziantep Genç Girişimciler Kurulu İcra Komitesi Başkanı İbrahim Sarıca da“Yeni yönetim olarak bir çok proje düşünüyoruz. Bu projeleri düşünürken de olabildiğince seçici davranmaya çalışıyor, sonuç odaklı hareket etmek için çaba sarf ediyoruz. AutoMechaton da böyle bir proje, Nasıl sonuçlanacağı, kimin hangi tasarımla kazanacağı hepimizde büyük bir merak uyandırıyor. Bunun gibi birçok projeye imza atarak şehrimiz gençliğine dokunmaya, katkı sağlamaya devam edeceğiz” diye konuştu.


Yarışmaya katılan Üniversite öğrencisi Mehmet Karşıyaka ise, bu etkinliğin Gaziantep’te bir ilk olduğunu ve devamının gelmesi gerektiğini vurguladı.

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Haber Tarihi: 28 Haziran 2019 Cuma 16:33
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