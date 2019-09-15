Getafe Trabzonspor maçını şifresiz veren kanallar
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk maçında İspantol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Getafe Trabzonspor maçını şifresiz veren kanallar...15 Eylül 2019 Pazar 12:37
UEFA Avrupa Ligi'ndeki temsilcilerimizden Trabzonspor, ilk maçında İspantol ekibi Getafe ile karşılaşacak. Mücadele öncesinde maçın yayıncı kuruluşu ile ilgili bilgiler merak konusu oldu. Peki, Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı hangi kanaldan yayınlanacak? İşte Getafe Trabzonspor maçını şifresiz veren kanallar...
Getafe Trabzonspor maçı hangi kanaldan yayınlanacak?
Getafe Trabzonspor UEFA Avrupa Ligi maçı 19 Eylül Perşembe saat 19.55'te başlayacak. Mücadele Bein Sports'tan naklen yayınlanacak.
Getafe Trabzonspor maçını şifresiz veren kanallar
Getafe Trabzonspor maçı Azerbaycan kanallarından canlı yayınlanmayacak. Bu yüzden yasal olarak Getafe - Trabzonspor maçını şifresiz veren kanal bulunmuyor.
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