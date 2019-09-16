Getafe-Trabzonspor maçına Sloven hakem UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda perşembe günü oynanacak olan Getafe-Trabzonspor maçını Slovan hakem Matej Jug yönetecek.

UEFA Avrupa Ligi C Grubu’nda perşembe günü oynanacak olan Getafe-Trabzonspor maçını Slovan hakem Matej Jug yönetecek.

Trabzonspor’un, UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında 19 Eylül Perşembe günü İspanya’da, Alfonso Pérez Kolezyumu’nda oynayacağı Getafe mücadelesinin hakemleri açıklandı. TSİ 19.55’te başlayacak müsabakayı Slovenya Futbol Federasyonu’ndan Matej Jug yöneteck. Jug’un yardımcılıklarını ise Matej Zunic ve Grega Kordez yapacak.

Mücadelenin dördüncü hakemi de Dejan Balazic olacak.

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