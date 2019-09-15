Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor C grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?15 Eylül 2019 Pazar 17:57
UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor C grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
Trabzonspor, UEFA Avrupai Ligi'ndeki ilk maçına Getafe karşısında çıkacak. İşte, Getafe Trabzonspor maçının tüm detayları...
Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Getafe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. 19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele TSi 19.55'te başlayacak. Coliseum Alfonso Pérez'de oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak.
İşte, C grubu fikstürü!
19 Eylül Perşembe
19.55 Basel-Krasnodar
19.55 Getafe-Trabzonspor
3 Ekim 2019
22.00 Krasnodar-Getafe
22.00 Trabzonspor-Basel
24 Ekim Perşembe
22.00 Getafe-Basel
22.00 Trabzonspor-Krasnodar
7 Kasım Perşembe
18.55 Basel-Getafe
18.55 Krasnodar-Trabzonspor
28 Kasım Perşembe
21.00 Krasnodar-Basel
21.00 Trabzonspor-Getafe
12 Aralık Perşembe
18.55 Basel-Trabzonspor
18.55 Getafe-Krasnodar
YORUM YAZ