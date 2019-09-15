Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor C grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

UEFA Avrupa Ligi grup maçları heyecanı başlıyor. Ülkemizi Avrupa Ligi'nde temsil edecek olan Trabzonspor C grubu ilk maçında deplasmanda İspanyol ekibi Getafe ile karşı karşıya gelecek. Peki, Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? Trabzonspor, UEFA Avrupai Ligi'ndeki ilk maçına Getafe karşısında çıkacak. İşte, Getafe Trabzonspor maçının tüm detayları... Getafe Trabzonspor maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda? UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında İspanyol ekibi Getafe evinde Trabzonspor'u ağırlayacak. 19 Eylül Perşembe günü oynanacak mücadele TSi 19.55'te başlayacak. Coliseum Alfonso Pérez'de oynanacak mücadele beIN Sports 1'den naklen yayınlanacak. İşte, C grubu fikstürü! 19 Eylül Perşembe 19.55 Basel-Krasnodar 19.55 Getafe-Trabzonspor 3 Ekim 2019 22.00 Krasnodar-Getafe 22.00 Trabzonspor-Basel 24 Ekim Perşembe 22.00 Getafe-Basel 22.00 Trabzonspor-Krasnodar 7 Kasım Perşembe 18.55 Basel-Getafe 18.55 Krasnodar-Trabzonspor 28 Kasım Perşembe 21.00 Krasnodar-Basel 21.00 Trabzonspor-Getafe 12 Aralık Perşembe 18.55 Basel-Trabzonspor 18.55 Getafe-Krasnodar

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