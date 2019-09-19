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Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

19 Eylül 2019 Perşembe 21:51
Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geldi. Peki, Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşılaştı. Peki, Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?

Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşılaştı.

Tek gol Angel'den

İki ekip de mücadeleye istekli başladı. Karşılaşmanın 18. dakikasında ev sahibi Getafe Angel ile 1-0 öne geçti. Maçın ilk yarısı bu sonuçla tamamlandı.

Karşılaşmanın ikinci yarısında temsilcimiz Trabzonspor girdiği pozisyonlardan faydalanamayınca mücadele Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğü ile sona erdi.

MAÇ SONUCU: 1-0

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Getafe'nin sağ kanattan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında iyi yükselen Djene'nin kafa vuruşunda top üstten auta gitti.

11. dakikada ev sahibi takımın bir kez daha sağ taraftan kullandığı köşe vuruşunda ceza sahasında boş kalan Gallego topa kötü vurunca kaleci Uğurcan Çakır rahat bir şekilde pozisyonu önledi.

18. dakikada ev sahibi ekip 1-0 öne geçti. Sol kanatta Raul Garcia'nın yaklaşık 40 metreden uzak direğe yaptığı ortada iyi yükselen Angel kafa vuruşuyla topu ağlara göndererek, Getafe'yi 1-0 öne geçirdi.
26. dakikada sağ kanattan hızlı gelişen Getafe atağında Nyom'un yerden ortasında ceza sahası içinde kaleci Uğurcan Çakır son anda topa uzanarak tehlikeli bir pozisyonu önledi.

35. dakikada Trabzonspor karşılaşmada ilk tehlikeli pozisyonunu yakaladı. Sağ kanatta kullanılan köşe vuruşunda ceza sahasının ortasında iyi yükselen Sörloth'un kafa vuruşunda top üstten auta çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı, Getafe'nin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

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Haber Tarihi: 19 Eylül 2019 Perşembe 21:51
  1. Getafe Trabzonspor maçı kaç kaç bitti?
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