Getafe Trabzonspor maçı ilk 11'leri
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Getafe Trabzonspor maçının ilk 11'leri19 Eylül 2019 Perşembe 19:18
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Getafe Trabzonspor maçının ilk 11'leri
Getafe
L. Chichizola
D. Dakonam
Bruno
A. Nyom
Raúl García
Portillo
F. Fajr
Timor
Kenedy
Ángel
Enric Gallego
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
M. Hosseini
G. Campi
João Pereira
F. Novák
D. Avdijaj
José Sosa
A. Nwakaeme
J. Obi Mikel
Doğan Erdoğan
A. Sørloth
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