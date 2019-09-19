Getafe Trabzonspor maçı ilk 11'leri UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Getafe Trabzonspor maçının ilk 11'leri

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya gelecek. İşte, Getafe Trabzonspor maçının ilk 11'leri Getafe L. Chichizola D. Dakonam Bruno A. Nyom Raúl García Portillo F. Fajr Timor Kenedy Ángel Enric Gallego Trabzonspor Uğurcan Çakır M. Hosseini G. Campi João Pereira F. Novák D. Avdijaj José Sosa A. Nwakaeme J. Obi Mikel Doğan Erdoğan A. Sørloth

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