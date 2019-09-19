Getafe Trabzonspor maçı canlı takip
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takip…19 Eylül 2019 Perşembe 19:55
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takip…
UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşılaşıyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takibi…
CANLI MAÇ SKORU: 1-0
Getafe
L. Chichizola
D. Dakonam
Bruno
A. Nyom
Raúl García
Portillo
F. Fajr
Timor
Kenedy
Ángel
Enric Gallego
Trabzonspor
Uğurcan Çakır
M. Hosseini
G. Campi
João Pereira
F. Novák
D. Avdijaj
José Sosa
A. Nwakaeme
J. Obi Mikel
Doğan Erdoğan
A. Sørloth
YORUM YAZ