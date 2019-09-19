Getafe Trabzonspor maçı canlı takip UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takip…

UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında Getafe ile Trabzonspor karşı karşıya geliyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takip… UEFA Avrupa Ligi C Grubu ilk maçında temsilcimiz Trabzonspor deplasmanda Getafe ile karşılaşıyor. İşte, Getafe Trabzonspor maçı canlı takibi… CANLI MAÇ SKORU: 1-0 Getafe L. Chichizola D. Dakonam Bruno A. Nyom Raúl García Portillo F. Fajr Timor Kenedy Ángel Enric Gallego Trabzonspor Uğurcan Çakır M. Hosseini G. Campi João Pereira F. Novák D. Avdijaj José Sosa A. Nwakaeme J. Obi Mikel Doğan Erdoğan A. Sørloth

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