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Gündem GESTAŞ duyurdu! Bu feribot seferleri iptal
Gündem

GESTAŞ duyurdu! Bu feribot seferleri iptal

Çanakkale’de olumsuz hava koşulları nedeniyle Gökçeada ile Bozcaada’ya yapılması planlanan bazı feribot seferleri iptal edildi.

Yeniakit Publisher
2021-01-24 18:18:00 -
GESTAŞ duyurdu! Bu feribot seferleri iptal

Çanakkale Boğazı ve adalar hattında deniz ulaşımını sağlayan GESTAŞ A.Ş., Kuzey Ege'de meydana gelebilecek olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın Gökçeada ve Bozcaada hattındaki bazı feribot seferlerini iptal ettiğini duyurdu. GESTAŞ'tan yapılan açıklamada, “25.01.2021 Pazartesi Kabatepe-Gökçeada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Gökçeada'dan saat 07:00 ve 13:00, Kabatepe'den ise saat 09:00 ve 15:00 seferleri iptal edilmiştir. Ayrıca, Geyikli-Bozcaada hattında, olumsuz hava şartlarından dolayı Bozcaada'dan saat 07:15 ve 11:00, Geyikli'den ise saat 08:00 ve 14:00 seferleri iptal edilmiştir” ifadelerine yer verildi.

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