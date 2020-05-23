  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Camiler ne zaman ibadete açılıyor, süreçte nelere dikkat edilecek?

YHT seferleri ne zaman başlıyor? Yüksek Hızlı Tren yolculuk bileti nasıl alınır?

BOREL’e yurt dışından yoğun talep! Borlu dezenfektan BOREL Avrupa yolcusu

Mehmet Vargün kimdir nerelidir? Mehmet Vargün neden görevden alındı?

Muhittin Şimşek kimdir nerelidir? Muhittin Şimşek hayatı biyografisi
için kalan
Aktüel

GESKON İzmir’de camilerden şarkı çalınmasını kınadı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklama ile İzmir’de bazı camilerden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasını sert bir dille kınadı.

Yeniakit Publisher
2020-05-23 16:22:03 -
GESKON İzmir’de camilerden şarkı çalınmasını kınadı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklama ile İzmir’de bazı camilerden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasını sert bir dille kınadı.


GESKON adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tök yaptı. Tök açıklamasında, olayın İslam dini ve Müslümanlığa karşı yapılan alçakça ve kabullenilemez bir olay olduğunu, aynı zamanda Türk milletini bir birine düşürmek isteyenlerin provokatit bir hareketi olduğunu kaydetti. Tök, “Özellikle Ramazan ayında İzmir’de bu şekilde bir provokatif eyleme girişen eylemcileri şiddette kınıyoruz. Bu ve buna benzer provakatif eylemlere kalkışanlara GESKON olarak, bu ülkenin genç evlatlarının cevabının çok sert olacağını hatırlatmak isteriz. GESKON olarak olayın sorumlularının yargı önünde bir an önce hesap vermesini istiyoruz” dedi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil
Satılık 2016 model Audi marka A3 tipli otomobil

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı