GESKON İzmir’de camilerden şarkı çalınmasını kınadı

Gençlik ve Spor Konfederasyonu (GESKON) Genel Merkezi yaptığı yazılı açıklama ile İzmir’de bazı camilerden ‘Çav Bella’ şarkısının çalınmasını sert bir dille kınadı.

GESKON adına açıklamayı Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Tök yaptı. Tök açıklamasında, olayın İslam dini ve Müslümanlığa karşı yapılan alçakça ve kabullenilemez bir olay olduğunu, aynı zamanda Türk milletini bir birine düşürmek isteyenlerin provokatit bir hareketi olduğunu kaydetti. Tök, “Özellikle Ramazan ayında İzmir’de bu şekilde bir provokatif eyleme girişen eylemcileri şiddette kınıyoruz. Bu ve buna benzer provakatif eylemlere kalkışanlara GESKON olarak, bu ülkenin genç evlatlarının cevabının çok sert olacağını hatırlatmak isteriz. GESKON olarak olayın sorumlularının yargı önünde bir an önce hesap vermesini istiyoruz” dedi.