Gerzeliler projeyi heyecanla bekliyor! 19 Mayıs Camisi için tarih belli oldu

Gerze İlçe Müftülüğü tarafından yapılan açıklamaya göre, 19 Mayıs Camisi projesi kapsamında yürütülen resmi işlemler ve gerekli izin süreçleri tamamlandı. Projenin hayata geçirilmesi amacıyla Türkiye Diyanet Vakfı Gerze Şubesi ile Başkanlığını Zeki Sağır’ın yaptığı Fatih Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği arasında resmi protokol imzalandı.

Ruhsat ve planlama çalışmalarının tamamlanmasının ardından cami inşaatı için hazırlıklara geçildi. Projenin temel betonunun eylül ayında atılması planlanıyor. Fatih Camisi Yapma ve Yaşatma Derneği Başkanı Zeki Sağır ve dernek yönetiminin, temel atma töreninin ardından çalışmaların aralıksız sürdürüleceğini belirttiği aktarıldı. Caminin tamamlanmasıyla birlikte hem mimari yapısıyla ilçeye değer katması hem de bölge halkının ibadet ihtiyaçlarına katkı sağlaması hedefleniyor. Gerze İlçe Müftülüğü açıklamasında, projenin hayata geçirilmesinde destek veren 19 Mayıs Mahallesi Muhtarı Orhan Börekçi’ye teşekkür edildi.

Yetkililer, cami projesinin Gerze’ye hayırlı olması temennisinde bulunurken, vatandaşlardan da yapım sürecine destek olmak amacıyla bağışta bulunmaları istendi.