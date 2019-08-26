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Gerze’de solucan gübresi üretimi başladı

Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisi Gerze’de üretime başladı.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:14
Gerze’de solucan gübresi üretimi başladı

Tarımsal endüstride organik gübre ve toprak düzenleyici olarak kullanılan solucan gübresi üretim tesisi Gerze’de üretime başladı.


Gerze’nin Abdaloğlu köyü Karabayram Mahallesi’nde Emre Metinkaya ve Erol Metinkaya tarafından solucan gübresine yönelik ilk tesis kuruldu. Emre Metinkaya ve Erol Metinkaya, kurulan tesise tüm çiftçilerin rahat bir şekilde ulaşım sağlayıp solucan gübresini kullanım olanağının olduğunu belirtti.


Metinkaya solucan gübresi ile ilgili olarak, çeşitli organik atıkların hayvan dışkısı, sap, saman, evsel meyve sebze atıkları, bahçe yaprak atıkları, talaş, atık kâğıt gibi maddelerin bazı toprak solucanları tarafından sindirilmeleri sırasında kompostlaştırılması sonucu elde edildiğini, bu gübrenin bitkisel üretimin tamamında rahatlıkla kullanılacak bileceğini, solucan gübresinin en hassas bitkileri dahi yakmadığını söyledi.


Metinkay, solucan gübresinin, uzmanlar tarafından yapılan araştırmalar sonucu bitkilerde büyüme düzenleyici etkisi, biyolojik direnç geliştirme yeteneği, zararlı saldırıları azaltma yeteneği, bitki hastalıklarını baskılama yeteneği sağladığı görüldüğünü, yavaş salınımlı olması ve kullanıldığı toprakta sağladığı fiziksel, kimyasal ve biyolojik iyileşmeler sağladığı için son zamanların en gözde organik gübresi olduğunu ifade etti.

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Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 11:14
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